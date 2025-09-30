El primer ministro Modi traicionó a Ladakh, alega el Congreso; Rahul Gandhi busca investigación judicial







El primer ministro Narendra Modi había «traicionado» a la gente de LatakhEl máximo latón del Congreso alegó el martes con el líder del partido Rahul Gandhi, también exigió una investigación judicial sobre la muerte de cuatro manifestantes en los disparos policiales en el territorio de la Unión.

Entre los asesinados en Ladakh el miércoles estuvo el veterano de la Guerra de Kargil, Tsewang Tharchin.

Ambos presidente del Congreso Mallikarjun Kharge Y Gandhi centró sus publicaciones en las redes sociales en la angustia que rodea su muerte.

Kharge publicó un video del padre de Tharchin en X y dijo que la tristeza de Ladakh es el dolor de toda la nación.

«Shaheed Tsewang Tarchin cumplió su deber hacia la Madre India en la Guerra de Kargil … ¿qué recibió a cambio? Una bala del gobierno de Modi en Ladakh! El padre también estaba en el ejército, el hijo también estaba en el ejército», dijo Kharge.

«Cuando nuestros 20 valientes soldados sacrificaron sus vidas por el país en el Lac en Ladakh en Galwan¡Modi ji mismo le dio a China una fusión limpia! Si no recordaba el valor de nuestros valientes soldados, ¿qué posibilidades hay ahora? Aquellos que pueden darle a China una fusión limpia, ¡qué respeto mostrarán por el martirio de valientes soldados como nuestro Tsewang Tharchin! «, Dijo.

Este es el nacionalismo hueco del BJP, afirmó Kharge.

Gandhi, quien está en una gira de cuatro naciones por América del Sur, publicó el mismo video del padre de Tharchin y dijo: «Padre en el ejército, hijo en el ejército, el patriotismo corre en su sangre. Sin embargo, el Gobierno de BJP Disparó y mató a este valiente hijo de la nación, simplemente porque defendió a Ladakh y sus derechos «.

Los ojos llenos de dolor del padre hacen una pregunta, ¿es esta la recompensa por servir a la nación hoy, dijo el líder de la oposición en el Lok Sabha en su puesto en hindi.

«Exigimos que se realice una investigación judicial imparcial en estos asesinatos en Ladakh, y a los culpables se les da el castigo más duro … (Primer Ministro Narendra) Modi Ji, usted ha traicionado al pueblo de Ladakh. Exigen sus derechos. Comunicarse con ellos: detenga la política de la violencia y el miedo», dijo la ex presidenta del Congreso.

El Congreso dijo el lunes que era escandaloso que el ex militar Tharchin estuviera entre los asesinados en el despido de las fuerzas de seguridad en Ladakh. En una publicación sobre X, Secretario General del Congreso, a cargo, Comunicaciones, Jairam Ramesh Dicha Tharchin sirvió en el glaciar Siachen y luchó valientemente en la Guerra de Kargil de 1999.

Su padre también sirvió en el ejército indio, dijo.

«Tsewang Tharchin estaba protestando pacíficamente para el estado de sexto horario para Ladakh. Debería ser una cuestión de la angustia e indignación más profunda que fue asesinado junto con otros tres en los disparos a los agitados hace cinco días», dijo Ramesh.

El miércoles 24 de septiembre, cuatro personas murieron en el despido policial y decenas de otras resultaron heridas cuando una protesta por la condición de estado para Ladakh se volvió violenta. Los manifestantes establecen un local Oficina de BJP En llamas y supuestamente peleó a la policía y al CRPF con piedras.

El 26 de septiembre, el activista climático Sonam Wangchuk fue detenido en virtud de la Ley de Seguridad Nacional el viernes y posteriormente presentada en la cárcel de Jodhpur en Rajasthan.

El 26 de septiembre, el activista climático Sonam Wangchuk fue detenido en virtud de la Ley de Seguridad Nacional el viernes y posteriormente presentada en la cárcel de Jodhpur en Rajasthan.





