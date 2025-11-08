El primer ministro Modi señala cuatro nuevos trenes Vande Bharat Express desde Varanasi







En un gran impulso al sector ferroviario, el Primer Ministro Narendra Modi El sábado hizo estallar cuatro nuevos trenes Vande Bharat Express desde Varanasi, que conectan la mayor parte del país.

Los nuevos trenes Vande Bharat Express operarán en las rutas Banaras-Khajuraho, Lucknow-Saharanpur, Firozpur-Delhi y Ernakulam-Bengaluru. Al reducir significativamente el tiempo de viaje entre los principales destinos, estos trenes mejorarán la movilidad regional, promoverán el turismo y respaldarán la actividad económica en todo el país.

El primer ministro Narendra Modi dijo el sábado que la infraestructura es un factor importante en el crecimiento económico de los países desarrollados en todo el mundo, y que India también avanza rápidamente en el camino del desarrollo.

Dijo que el turismo espiritual ha marcado el comienzo del desarrollo en Uttar PradeshLos devotos que visitan los lugares de peregrinación contribuyen con miles de millones de rupias a la economía del estado.

El primer ministro habló después de hacer señas para cuatro nuevos trenes Vande Bharat Express desde la estación de tren de Banaras en Varanasi, su distrito electoral de Lok Sabha.

«En los países desarrollados de todo el mundo, la principal razón del crecimiento económico ha sido su infraestructura. En cada nación que ha logrado avances importantes, la fuerza impulsora detrás de ello ha sido el desarrollo de infraestructuras», dijo el primer ministro Modi.

«La infraestructura no se trata sólo de grandes puentes y carreteras. Siempre que se desarrollan sistemas de este tipo en cualquier lugar, se desencadena el desarrollo general de esa región», afirmó.

Subrayando el rápido progreso de la India, el Primer ministro dijo: «Con tantos trenes Vande Bharat en funcionamiento y vuelos llegando desde países de todo el mundo, todos estos desarrollos ahora están vinculados al crecimiento. Hoy, India también avanza rápidamente en este camino».

«Trenes como Vande Bharat, Namo Bharat y Amrit Bharat están sentando las bases de una nueva generación de ferrocarriles indios. Vande Bharat es un tren de indios, construido por indios para indios, del que todos los indios están orgullosos», afirmó.

Ahora incluso los viajeros extranjeros quedan asombrados por Vande Bharat. Hoy, India ha lanzado una campaña para mejorar sus recursos para una India desarrollada y estos trenes serán un hito en eso, añadió.

Con la incorporación de los cuatro nuevos trenes, Primer ministro Modi Dijo que más de 160 trenes Vande Bharat Express ya están operativos en el país.

El primer ministro Modi dijo además que el turismo espiritual se ha convertido en una importante fuente de ingresos y ha marcado el comienzo del desarrollo en Uttar Pradesh.

«En nuestro país, la peregrinación ha sido considerada durante siglos un medio de conciencia nacional. Estos viajes no son simplemente rutas para el darshan de las deidades, sino una tradición sagrada que conecta el alma de la India», dijo el primer ministro Modi.

«Lugares como Prayagraj, Ayodhya, Haridwar, Chitrakoot y Kurukshetra son los centros de nuestras creencias espirituales», afirmó.

Hoy en día, a medida que estos destinos sagrados se conectan a través del red vande bharattambién está vinculando la cultura, la fe y el desarrollo de la India. Este es un paso importante para hacer de los símbolos del patrimonio de la India una representación del crecimiento nacional, afirmó.

«Estos viajes también tienen un aspecto económico, que a menudo no se discute. Durante los últimos 11 años, el trabajo de desarrollo realizado en Uttar Pradesh ha elevado el turismo de peregrinación a un nuevo nivel», dijo el Primer Ministro.

«El año pasado, más de 11 millones de devotos vinieron a Kashi para el darshan de Baba Vishwanath, y desde la construcción del Templo Ram, más de 6 millones de personas han visitado Ayodhya para buscar las bendiciones de Ram Lalla. Estos devotos han contribuido con miles de millones de rupias a la economía de Uttar Pradesh y han proporcionado ingresos estables a propietarios de hoteles, operadores de transporte, artistas locales y barqueros», dijo.

Esto ha creado nuevas oportunidades para los jóvenes, Primer ministro Modi anotado.

«Cientos de jóvenes en Varanasi están iniciando nuevas empresas, desde transporte hasta negocios locales. Debido a todo esto, las puertas de la prosperidad se están abriendo en Kashi y en todo Uttar Pradesh», afirmó.

Para hacer realidad el sueño de una «Viksit Bharat» (India desarrollada) a partir de una «Viksit Kashi», aquí se están llevando a cabo numerosos proyectos de infraestructura, dijo el primer ministro Modi.

Hoy, Kashi está experimentando una expansión, desarrollo y mejora cualitativa continua, con instalaciones que van desde buenos hospitales, buenas carreteras, gasoductos y conectividad a Internet, dijo.

Las obras del teleférico avanzan rápidamente, afirmó.

«Nuestro esfuerzo es hacer que las visitas Varanasiquedarse en Varanasi y disfrutar de las comodidades de Varanasi es una experiencia especial para todos», añadió.

El primer ministro Modi dijo que el gobierno también se está esforzando por mejorar los servicios de salud en Varanasi.

Dijo que hace 10 u 11 años, el hospital BHU era la única opción para las personas que buscaban tratamiento para enfermedades graves. Debido al gran número de pacientes, no se podía recibir tratamiento ni siquiera después de esperar toda la noche.

«Para enfermedades graves como el cáncer, la gente vendía sus tierras y granjas y viajaba a Mumbai para recibir tratamiento. Hoy, nuestro gobierno ha trabajado para aliviar todas estas preocupaciones de la gente de Kashi. El hospital oncológico Mahamana para el cáncer, el Sankara Netralaya para el tratamiento ocular, el moderno centro de traumatología de BHU y el hospital divisional de Shatabdi Chikitsalaya, Pandeypur, se han convertido en una bendición para Kashi, Purvanchal y los estados circundantes», dijo.

Gracias a Ayushman Bharat y Janaushadhi Kendras en estos hospitales, millones de personas pobres están ahorrando millones de rupias. Kashi se ha hecho conocida como la capital de la salud de toda esta región, afirmó el primer ministro.

El ministro de Ferrocarriles, Ashwini Vaishnaw, y el ministro principal de Uttar Pradesh. Yogui Adityanath también asistió al evento.

Los trenes de semialta velocidad reducirán significativamente el tiempo de viaje entre las principales estaciones, mejorarán la movilidad regional, promoverán el turismo y apoyarán la actividad económica en todo el país, según un comunicado oficial.

El Banaras-Khajuraho Vande Bharat Express conectará destacados destinos culturales y religiosos, incluidos Varanasi, Prayagraj y Chitrakoot, dijeron los funcionarios.

(Con aportes de Agencias)





