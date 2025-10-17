El primer ministro Modi se reúne con su homólogo de Sri Lanka y mantiene debates sobre el bienestar de los pescadores







El primer ministro Narendra Modi se reunió el viernes con su homólogo de Sri Lanka, Harini Amarasuriya, en Nueva Delhi y discutió una amplia gama de temas, incluida la educación, el empoderamiento de las mujeres, la innovación, la cooperación para el desarrollo y el bienestar de los pescadores.

En una publicación en X, el Primer Ministro Modi dijo: «Me alegra dar la bienvenida al Primer Ministro de Sri Lanka, Harini Amarasuriya. Nuestras discusiones cubrieron una amplia gama de áreas, incluida la educación, el empoderamiento de las mujeres, la innovación, la cooperación para el desarrollo y el bienestar de nuestros pescadores. Como vecinos cercanos, nuestra cooperación tiene una inmensa importancia para la prosperidad de nuestros dos pueblos, así como de la región compartida».

La visita llega un día después Ministro de Asuntos Exteriores, S Jaishankar Mantuvo conversaciones con el Primer Ministro Amarasuriya, discutiendo formas de reforzar la cooperación entre los dos países.

En una publicación en X, Jaishankar dijo: «Encantado de reunirme con el primer ministro Harini Amarasuriya de Sri Lanka esta mañana en Delhi. Discutimos el apoyo continuo de la India a Sri Lanka y el fortalecimiento de nuestra cooperación en educación y desarrollo de capacidades».

En declaraciones a la ANI, PM Amarasuriya dijo que el propósito de su visita era «aumentar y fortalecer aún más nuestra relación (India-Sri Lanka)».

En su primera visita a la India como primera ministra, Amarasuriya también visitó el Hindu College de la capital nacional, su alma mater. Al interactuar con los estudiantes, reflexionó sobre su tiempo en la institución y expresó optimismo sobre la juventud de la India.

«Es maravilloso estar de regreso. Es maravilloso ver a los estudiantes actuales. Me siento muy esperanzado cuando los veo», dijo el Primer Ministro de Sri Lanka.

También se dirigió a los estudiantes de la Universidad de Delhi, pidiendo una transformación de la cultura política e instando a los ciudadanos jóvenes a abordar la corrupción y el nepotismo sin dejar de participar en la política.

«Cambiemos lo que no nos gusta de la política, las culturas de algunos partidos políticos, la corrupción, el nepotismo, la distancia con los ciudadanos normales y corrientes. Cambiemos eso, pero no rechacemos la política, porque sin política no se podrá cambiar el mundo, y eso es lo que tenemos que hacer», dijo Amarasuriya.

También elogió el progreso de la India en materia de gobernanza digital, calificándola de modelo para otros países.

«Creo que India lo ha hecho sorprendentemente bien. La digitalización de los sistemas de gobernanza está transformando el sector público. Creo que India es en realidad un excelente ejemplo de cómo la digitalización puede conducir a gobiernos más responsables y sistemas más accesibles y transparentes», añadió Amarasuriya.

(Con entradas ANI)





