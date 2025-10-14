El primer ministro Modi se reúne con el presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, en Delhi y planta un árbol joven







Primer ministro Narendra Modi Se reunió el martes con el Presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, aquí en la capital nacional. Los dos líderes intercambiaron bromas y también plantaron un árbol joven.

Los dos líderes se dieron la mano y expresaron calidez y bonhomía durante su reunión en Hyderabad House.

También plantaron juntos un retoño.

Hoy temprano, el presidente Ukhnaa depositó una ofrenda floral y rindió homenajes en Rajghat junto con varios miembros de la delegación de Mongolia. Firmó el libro de visitas y recibió un busto y un libro de mahatma gandhi.

El presidente mongol llegó a Delhi el lunes para una visita de Estado de cuatro días. Fue recibido en el aeropuerto por el Ministro de Estado de Aviación Civil, Murlidhar Mohol.

El ministro de Asuntos Exteriores, S Jaishankar, visitó el lunes al presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, y elogió sus «sentimientos cálidos» sobre el avance de la asociación estratégica entre los países.

«Reforzando los profundos vínculos de civilización entre nuestros países. El Presidente Sr. Khurelsukh Ukhnaa de Mongolia llegó a Nueva Delhi en una visita de Estado a la India. Se le concedió una Guardia de Honor y una bienvenida ceremonial en el aeropuerto. Calurosamente recibido por el Ministerio de Aviación Civil Murlidhar Mohol», Ministerio de Asuntos Exteriores dijo el portavoz Randhir Jaiswal en una publicación en X el lunes.

A Ukhnaa lo acompaña una delegación de alto nivel compuesta por ministros del gabinete, miembros del Parlamento, altos funcionarios, líderes empresariales y representantes culturales.

Esta es la primera visita de Ukhnaa a la India en su calidad de Jefe de Estado de Mongolia.

Relaciones diplomáticas entre la India y Mongolia se establecieron en 1955. Durante las últimas siete décadas, los dos países han desarrollado una asociación estrecha y multifacética, anclada en vínculos culturales y espirituales compartidos y en valores democráticos. La asociación abarca sectores como defensa y seguridad, intercambios parlamentarios, asociación para el desarrollo, energía, minería, tecnología de la información, educación, atención médica y cooperación cultural.

