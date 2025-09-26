





En medio de la agitación mundial en curso, el viceprimer ministro ruso Dmitry Patrushev se reunió el jueves con el indio Primer Ministro Narendra Modi.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Patrushev, al reunirse con el primer ministro Modi intercambió puntos de vista sobre la mejora de la cooperación en agricultura, fertilizantes, procesamiento de alimentos y otras áreas de interés mutuo.

El viceprimer ministro ruso, Patrushev, está actualmente en una visita a la India como parte de los preparativos para la visita del presidente ruso Vladimir Putin a la India en diciembre.

La declaración sobre el viceprimer ministro ruso que llamaba al primer ministro Modi fue informada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El MEA, al publicar en la plataforma de redes sociales X, dijo: «Intercambiaron puntos de vista sobre la mejora de la cooperación en la agricultura, los fertilizantes, el procesamiento de alimentos y otras áreas de interés mutuo», según PTI.

Feliz de conocer al viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Patrushev, en el Mundial Food India 2025. Discutimos formas de fortalecer nuestra cooperación ganadora en la agricultura, los fertilizantes y el procesamiento de alimentos. pic.twitter.com/swzyauaydw – Narendra Modi (@Narendramodi) 25 de septiembre de 2025

Además, Maneras de PMDurante su reunión con Dmitry Patrushev, transmitió sus cálidos saludos al presidente Putin. En una breve declaración, Modi dijo además que esperaba dar la bienvenida al presidente ruso Putin a la India para la 23ª cumbre anual de la India-Rusia, según PTI.

Anteriormente, durante la Cumbre SCO en Tianjin, China, el presidente ruso Vladimir Putin tuvo una conversación bilateral con el primer ministro Narendra Modi al margen en medio de las tensiones globales. Según los informes, el primer ministro Modi y el presidente ruso Vladimir Putin también tuvieron una larga conversación justo antes de la Cumbre SCO dentro de la limusina de Putin. Si bien el tema de las conversaciones entre Modi y Putin sigue siendo un misterio, Donald Trump, por otro lado, supuestamente criticó a India, China y Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, el 17 de septiembre también recibió al primer ministro Narendra Modi en su 75 cumpleaños, elogiando su «enorme contribución personal» para fortalecer la asociación entre Moscú y Nueva Delhi.

En un mensaje publicado en el Kremlin Sitio web, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo: «Estimado Sr. Primer Ministro, acepte mis sinceros felicitaciones con motivo de su 75 cumpleaños».

«Está haciendo una gran contribución personal para fortalecer la asociación estratégica privilegiada especial entre nuestros países y el desarrollo de la cooperación rusa-india mutuamente beneficiosa en varias áreas», agregó Putin.

El presidente ruso agregó además que el primer ministro Modi se ha ganado el alto respeto de sus «compatriotas y una enorme autoridad en el escenario mundial» a través de sus actividades como jefe de gobierno.

(Con entradas de PTI)









