El primer ministro Modi se dirigirá a los trabajadores del BJP tras la victoria de la NDA en Bihar







Mientras la Alianza Democrática Nacional (NDA) avanza hacia otra victoria histórica en la Elecciones Bihar 2025El primer ministro Narendra Modi se dirigirá esta tarde a los trabajadores del Partido Bharatiya Janata.

El Primer Ministro se dirigirá a los trabajadores del BJP en la oficina del partido en la capital nacional.

Esto se produce después de que la NDA esté a la cabeza en Bihar, con la popularidad de Nitish Kumar y el primer ministro Modi impulsando el aumento. Están a punto de batir el récord de 2010, cuando la NDA obtuvo 206 escaños.

Las tendencias actuales muestran que la gente ha vuelto a confiar en el Ministro Principal Nitish Kumar y en el Primer Ministro Narendra Modi, mientras la NDA se encamina hacia otra victoria histórica.

En las tendencias actuales, el partido liderado por Nitish Kumar Acuerdo de confidencialidad ha asegurado un total combinado de 197 escaños, con BJP liderando con 90, JDU con 80, LJP 20, HAM 3 y RLM 4 según datos de la CE a las 12:52 pm.

RJD lidera con 28 escaños, el Congreso lidera con 4, el IPC (ML) lidera con 4, mientras que el CPI-M 1 cada uno, lo que eleva el total a 39, según datos de la CE. Además, el BSP lidera con un escaño y el AIMIM con cinco escaños.

Para Nitish Kumar, quien ha gobernado el estado durante casi dos décadas, esta elección ha sido ampliamente vista como una prueba tanto de resistencia política como de confianza pública. Alguna vez celebrado como «Sushashan Babu» por sacar a Bihar de las sombras de lo que a menudo se llamaba el «raj de la selva», el Ministro Principal ha enfrentado en los últimos años señales de cansancio de los votantes y preguntas sobre sus cambiantes alineamientos políticos.

A pesar de esto, las tendencias actuales reflejan un cambio notable sobre el terreno, lo que indica que los votantes están volviendo a confiar en su modelo de gobierno.

El regreso de una alianza segura y coordinada entre el BJP y el JD(U) ha remodelado significativamente el campo de batalla esta vez. Con Primer Ministro Modi Manteniéndose firmemente al lado de Nitish Kumar durante toda la campaña, la coalición proyectó un frente unido y revitalizado, enfatizando la prestación de asistencia social, la expansión de la infraestructura, los planes sociales y la estabilidad administrativa.

La combinación del atractivo nacional del primer ministro Modi y la amplia presencia popular del CM de Bihar ha creado una fuerza electoral formidable, que parece preparada para traducir su impulso político en una victoria aplastante en Bihar. Cuando Bihar llegó a la etapa del veredicto, la asociación entre el primer ministro Modi y Nitish surgió como el factor definitorio de las elecciones a la asamblea.

La alianza gobernante ha destacado que la transformación de Bihar se refleja no sólo en los resultados electorales sino también en la realización de las elecciones. Una mirada comparativa a encuestas anteriores subraya un cambio dramático: en las elecciones de 1985 hubo 63 muertes y se volvieron a votar en 156 casillas; en 1990 se notificaron 87 muertes; en 1995, las elecciones se pospusieron cuatro veces debido a la violencia desenfrenada bajo el mando del Comisionado Electoral en Jefe, TN Seshan; y en 2005 se ordenó la reescrutinio en 660 casillas. Por el contrario, las elecciones de 2025 no registraron ninguna repetición de elecciones ni violencia, un resultado que la NDA ha aclamado como testimonio de una mejora de la ley y el orden.

Los resultados reafirmaron un patrón observado en múltiples elecciones, con Bihar dando al BJP y a Narendra Modi un apoyo abrumador en las elecciones de Lok Sabha de 2014, 2019 y 2024, así como en las elecciones a la Asamblea de 2020 y ahora de 2025.

Bihar, el tercer estado más poblado de la India y casi un 89 por ciento rural, ha desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en la configuración de la política nacional. Los dirigentes de la NDA han atribuido el mandato actual a la fuerte base de apoyo rural del estado y a lo que describen como el «voto por la dignidad y el respeto propio» de Bihar.

El bloque gobernante también acusó a la Alianza INDI de faltarle el respeto al Estado, haciendo referencia a comentarios hechos por sus líderes, incluida la crítica de Rahul Gandhi a Chhath Puja. La NDA posicionó el impulso del Primer Ministro Modi para Chathat Puja para ser incluido en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO como prueba de su compromiso con la identidad cultural de Bihar.

A menudo señalado por la oposición como «paltu ram (frecuente renegado)», Nitish Kumar siempre ha mantenido su posición y su banco de votos ha sido más fuerte. La popularidad duradera de Nitish Kumar se debe a su enfoque en el desarrollo tangible y el crecimiento inclusivo.

Ha cumplido sus promesas, ha mejorado la infraestructura rural y ha proporcionado asistencia financiera directa, ganándose la confianza en todo el espectro socioeconómico de Bihar. Los votantes recuerdan sus compromisos cumplidos y valoran el progreso constante por encima de la gran retórica.

La trayectoria política de Nitish Kumar, que abarca más de cuatro décadas, ha sido citada a menudo como un estudio de adaptabilidad y claridad estratégica. Ascendió en el movimiento JP de mediados de la década de 1970 y llegó a disputar el escaño de la Asamblea de Harnaut en 1985 bajo el liderazgo de Satyendra Narain Sinha del Partido Janata y emergió como una voz importante para las castas atrasadas y la política secular.

El gobierno de Nitish Kumar en Bihar ha estado marcado por un enfoque en el desarrollo y la inclusión, lo que le ha ayudado a mantener su popularidad en todas las comunidades, incluidas las musulmanas. Sus planes y políticas han impulsado el crecimiento económico, mejorado la infraestructura y mejorado los niveles de vida, lo que ha resonado entre los votantes.

El recorrido político de Nitish Kumar es un testimonio de su adaptabilidad y crecimiento estratégico. Influenciado por veteranos como Ram Manohar Lohia, SN Sinha, Karpuri Thakur y VP Singh, perfeccionó sus habilidades en el movimiento JP (1974-1977) junto a Jayaprakash Narayan. Esta exposición le valió el reconocimiento entre políticos destacados.

