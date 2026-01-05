





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a Indiadijo que Washington podría aumentar los aranceles si Nueva Delhi continúa importando petróleo ruso, y agregó que el Primer Ministro (PM), Narendra Modi, era consciente de su descontento por el asunto, informó la agencia de noticias ANI.

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo (hora local), Trump dijo que era importante que India abordara sus preocupaciones sobre las importaciones de petróleo ruso.

«El primer ministro Modi es un muy buen hombre. Es un buen tipo. Sabía que yo no estaba contento. Era importante hacerme feliz. Ellos comercian y podemos aumentarles los aranceles muy rápidamente». Triunfo dicho.

El reciente ataque estadounidense a Venezuela ha vuelto a colocar al petróleo en el centro de la geopolítica global. Venezuela posee enormes reservas de petróleo (más de 303 mil millones de barriles), lo que las convierte en las reservas probadas más grandes del mundo. Sin embargo, la producción ha caído a alrededor de 1 millón de barriles por día debido a las sanciones de Estados Unidos y la falta de inversión. Según datos de la OPEP, las reservas de Venezuela, estimadas en más de 300 mil millones de barriles, representan aproximadamente el 17% del suministro total de petróleo del mundo.

La advertencia de Trump se produce en medio de un creciente escrutinio en Washington sobre el comercio energético de la India con Rusiaaun cuando Nueva Delhi ha sostenido que sus compras de petróleo son fundamentales para la seguridad energética interna.

Los comentarios también se producen semanas después de que Trump y el primer ministro Modi mantuvieran una conversación telefónica en la que ambos líderes enfatizaron la necesidad de mantener el impulso de las relaciones comerciales bilaterales a pesar de las fricciones actuales relacionadas con los aranceles.

Ese llamado coincidió con el lanzamiento de una nueva ronda de conversaciones entre Funcionarios indios y estadounidenses destinado a resolver un estancamiento comercial de larga data.

Apenas unos días antes de hablar con Modi, Trump había amenazado con imponer nuevos aranceles a las importaciones de arroz indio, tras las quejas de un representante agrícola estadounidense en una mesa redonda en la Casa Blanca que alegaba dumping por parte de India, China y Tailandia.

Trump dice que Ucrania no atacó la residencia de Putin con un dron, contrariamente a las afirmaciones del Kremlin

El presidente Donald Trump dijo el domingo que A NOSOTROS Los funcionarios han determinado que Ucrania no apuntó a una residencia perteneciente al presidente ruso Vladimir Putin durante un ataque con aviones no tripulados la semana pasada, contradiciendo las afirmaciones hechas por el Kremlin que Trump inicialmente vio con profunda preocupación, agencia de noticias AP.

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, había dicho la semana pasada que Ucrania lanzó una oleada de drones contra la residencia estatal de Putin en la región noroccidental de Novgorod, que, según se informó, las defensas aéreas rusas repelieron. Lavrov también criticó a Kiev por lanzar el ataque durante un período de intensas negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

La acusación surgió un día después. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Viajó a Florida para conversar con Trump sobre el plan de 20 puntos de la administración estadounidense, aún en desarrollo, para poner fin al conflicto. Zelenskyy rápidamente negó la afirmación del Kremlin.

Trump dijo que “algo sucedió cerca” de la residencia de Putin, pero los funcionarios estadounidenses no encontraron evidencia de que la residencia del presidente ruso fuera atacada, informó AP.

«No creo que ese ataque haya ocurrido», dijo Trump a los periodistas mientras viajaba de regreso a Washington el domingo después de pasar dos semanas en su casa de Florida. «No creemos que eso haya sucedido, ahora que hemos podido comprobarlo».

(Con entradas ANI y AP)





Fuente