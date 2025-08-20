El primer ministro Modi rinde homenaje al ex primer ministro fallecido Rajiv Gandhi en su nacimiento Ann







En el aniversario del nacimiento del ex primer ministro de la India, Rajiv Gandhi, el primer ministro Narendra Modi rindió el miércoles homenaje al difunto Primer Ministro de la India.

Mientras expresaba sus deseos en la plataforma de redes sociales X, el primer ministro Modi escribió: «En su aniversario de nacimiento hoy, mis homenajes al ex primer ministro Shri Rajiv Gandhi Ji».

Aparte del primer ministro indio Modi, el Congreso Diputado Priyanka Gandhi También compartió una publicación sobre su manejo oficial de `X` y rindió homenaje a su padre y el primer ministro de India Rajiv Gandhi.

En su aniversario de nacimiento hoy, mis homenajes al ex primer ministro Shri Rajiv Gandhi Ji. – Narendra Modi (@Narendramodi) 20 de agosto de 2025

Priyanka Gandhi Vadra, mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, declaró: «De ti, heredamos los valores de compasión, amor y patriotismo. Ambos mantendremos siempre estos valores. Nadie podrá romperlos, nadie podrá detenerlos, ni nuestros pasos falsificaremos».

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el diputado del Congreso, Priyanka Gandhi Vadra, también pagó homenaje floral a su difunto padre y el ex primer ministro indio Rajiv Gandhi en Veer Bhumi en Nueva Delhi. Junto con Priyanka Gandhi, su esposo Robert Vadra y su hijo Raihan Vadra también estuvieron presentes.

Varios otros líderes superiores, como el presidente del Congreso Mallikarjun Kharge y el diputado P Chidambaram, también rindió homenaje a Rajiv Gandhi en su aniversario de nacimiento.

Mallikarjun Kharge, mientras publicaba en X, destacó cómo Rajiv Gandhi dio forma al futuro de la India. Mientras expresaba sus pensamientos sobre el difunto Rajiv Gandhi, Kharge mencionó que el Congreso Nacional Indio celebrará el día como «Sadbhavana Diwas».

Hoy, mientras observamos a Sadbhavana Diwas, recordamos a Rajiv Gandhi, un notable líder que inspiró la esperanza en millones y impulsó a India al siglo XXI. Innumerables logros para la India ejemplificaron el legado de Rajiv Gandhi y trajeron cambios transformadores en el país … pic.twitter.com/k0emhmfqhr – Mallikarjun Kharge (@kharge) 20 de agosto de 2025

También escribió: «Hoy, mientras observamos a Sadbhavana Diwas, recordamos a Rajiv Gandhi, un notable líder que inspiró a la esperanza en millones y impulsó a la India al siglo XXI. Innumerables logros para la India ejemplificó el legado de Rajiv Gandhi y trajo cambios transformadores en el país. Le rendimos nuestros más profundos respetos a su nacimiento de aniversario».

Rajiv Gandhi desempeñó un papel fundamental en la modernización de la infraestructura tecnológica del país. La visión del difunto primer ministro Rajiv Gandhi ayudó a sentar las bases para el auge de TI de la India en la década de 1990 y más allá. La computadora y la política de TI de su gobierno redujeron los aranceles de importación en computadoras y software para promover el crecimiento de TI.

Nacido el 20 de agosto de 1944, Rajiv Gandhi fue asesinado por un bombardero de suicidio de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) durante una manifestación electoral en Sriperumbudur en Tamil Nadu el 21 de mayo de 1991. Sirvió como primer ministro de la India hasta el 2 de diciembre de 1989.

