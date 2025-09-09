El primer ministro Modi realiza una encuesta aérea de áreas afectadas por las inundaciones en Punjab y Himachal Pradesh







La situación de la inundación en Punjab sigue siendo alarmante. El martes, Primer Ministro (PM) Narendra Modi Realizó una encuesta aérea de las áreas devastadas por las inundaciones en el estado, que está luchando contra su peor diluvio desde 1988, informó la agencia de noticias PTI.

El primer ministro también realizó una visita de un día a Himachal Pradesh para revisar la situación de la inundación.

Según los funcionarios, el primer ministro Modi también mantendrá discusiones con altos funcionarios y presidirá una reunión de revisión sobre la situación del terreno en Gurdaspur de Punjab. También interactuará con las personas afectadas por las inundaciones, así como con el equipo NDRF, SDRF y AAPDA Mitra en la ciudad, informó PTI.

El primer ministro Modi, al abordar la situación, escribió una publicación en la plataforma de redes sociales X, declarando: «El Gobierno de la India está hombro con hombro con los afectados en esta trágica hora».

Punjab se enfrenta actualmente a una de sus peores inundaciones en décadas. Los ríos de los ríos hinchados, el Sutlej, Beas y Ravi, junto con rivuletos estacionales causados ​​por fuertes lluvias en sus áreas de captación en Himachal Pradesh y Jammu y Cachemira.

El primer ministro Modi dijo que su gobierno está hombro con hombro con los afectados por las inundaciones.

El primer ministro Modi anuncia la asistencia financiera de Rs 1.500 millones de rupias para Himachal Pradesh.

El primer ministro (primer ministro) Narendra Modi anunció el martes una asistencia financiera de Rs 1.500 millones de rupias para Himachal Pradesh después de realizar una encuesta aérea de las áreas afectadas por las inundaciones del estado, informó la agencia de noticias ANI.

Según la oficina del primer ministro, habrá una liberación anticipada de la segunda entrega de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF) y el primer ministro Kisan Samman Nidhi para que el estado se ocupe de la situación.

El primer ministro Modi también anunció un ex gratia de Rs 2 lakh a las familias de las víctimas y Rs 50,000 a los que se han herido gravemente en la inundación y la calamidad natural, informó ANI.

Después de realizar la encuesta aérea, el primer ministro celebró una reunión oficial en Kangra para revisar las medidas de alivio y rehabilitación realizadas y evaluar el daño.

Estos se lograrían a través de múltiples formas, como la reconstrucción de casas a través del PM Awas YojanaRestauración de las carreteras nacionales, la reconstrucción de las escuelas, la provisión de alivio bajo el Fondo Nacional de Ayuda del Primer Ministro (PMNRF) y la liberación de mini kits para ganado.

Reconociendo la necesidad crítica de apoyar a la comunidad agrícola, se proporcionará asistencia adicional específicamente dirigida a los agricultores que actualmente carecen de conexiones de energía, según la PMO.

(Con entradas de PTI y ANI)





Fuente