El primer ministro Modi reafirma el apoyo de la India para restaurar la paz en Nepal







El primer ministro Narendra Modi habló el jueves con su homólogo nepalés Sushila Karki y reafirmó el firme apoyo de la India a sus esfuerzos para restaurar la paz y la estabilidad.

Karki asumió el cargo de primer ministro del gobierno interino el 12 de septiembre. En un puesto sobre X, Maneras de PM Dijo que durante su conversación con Karki, transmitió sus sinceras condolencias sobre la reciente pérdida trágica de vidas durante las protestas violentas en el país vecino.

«Tuve una cálida conversación con la Sra. Sushila Karki, primer ministro del gobierno interino de Nepal. Transmitió más sinceras condolencias sobre la reciente pérdida trágica de vidas y reafirmó el firme apoyo de la India a sus esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad», dijo Modi.

La semana pasada, Nepal fue testigo de protestas violentas que llevaron a la expulsión del primer ministro KP Sharma Oli. Durante la agitación dirigida por el Grupo Gen Z, los manifestantes prendieron fuego a las casas de líderes políticos, importantes edificios gubernamentales, incluidos el Parlamento, los establecimientos comerciales y los complejos comerciales.

