El primer ministro Modi plantea la lucha contra el terrorismo y la revisión temprana del TLC entre la ASEAN y la India en la 22ª Asamblea de la Asean







India y las naciones de la ASEAN fortalecieron su vínculo en la 22ª ASEAN-Cumbre de la India el domingo en Kuala Lumpur. El Primer Ministro Narendra Modi destacó áreas clave de colaboración: lucha contra el terrorismo, revisión temprana del TLC ASEAN-India, seguridad marítima, entre otras.

El Primer Ministro afirmó que el terrorismo plantea un grave desafío a la paz y la seguridad mundiales y subrayó la importancia de la unidad en la lucha contra él, según un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El primer ministro Modi participó virtualmente en la Cumbre. El Primer Ministro y los líderes de la ASEAN revisaron conjuntamente el progreso en las relaciones entre la ASEAN y la India y discutieron iniciativas para fortalecer la Asociación Estratégica Integral. Esta fue la duodécima participación del Primer Ministro en la Cumbre India-ASEAN.

El Primer Ministro enfatizó que una revisión temprana del TLC ASEAN-India (AITIGA) puede liberar todo el potencial económico de nuestra relación en beneficio de nuestros pueblos y fortalecer aún más la cooperación regional.

En apoyo del tema de la Presidencia de Malasia: «Inclusividad y sostenibilidad», Primer ministro Modi anunció un apoyo ampliado para la implementación del Plan de Acción ASEAN-India para implementar la Asociación Estratégica Integral ASEAN-India (2026-2030) y la adopción de la Declaración de Líderes Conjuntos ASEAN-India sobre Turismo Sostenible para fortalecer la cooperación turística, mientras celebramos el Año del Turismo ASEAN-India.

El primer ministro Modi elogió la designación del año 2026 como el «Año de cooperación marítima ASEAN-India» para forjar asociaciones en la economía azul y propuso organizar la Segunda Reunión de Ministros de Defensa ASEAN-India y el Segundo Ejercicio Marítimo ASEAN-India para un entorno marítimo seguro, agrega el comunicado.

«India continuará su papel como primer interviniente en tiempos de crisis en la vecindad y fortalecerá aún más la cooperación en preparación para desastres y HADR y la capacitación de 400 profesionales en energía renovable, para apoyar la iniciativa ASEAN Power Grid y extender los Proyectos de Impacto Rápido (QIP) a Timor Leste», dijo el Primer Ministro Modi.

El Primer Ministro felicitó a Timor-Leste por convertirse en el undécimo miembro de la ASEAN, dio la bienvenida a la delegación en su primera Cumbre ASEAN-India como miembro de pleno derecho de la ASEAN y transmitió el continuo apoyo de la India al desarrollo humano de Timor-Leste.

También propuso que la India capacite a profesionales de la ASEAN y establezca un Centro del Sudeste Asiático en la Universidad de Nalanda. Reiterando el apoyo de la India a la unidad de la ASEAN, la centralidad de la ASEAN y las perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, el Primer Ministro felicitó a la ASEAN por la adopción de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.

Propuso el establecimiento de un Centro de Estudios del Sudeste Asiático en la Universidad de Nalanda para desarrollar experiencia regional y apoyar la cooperación continua en educación, energía, ciencia y tecnología, tecnología financiera y preservación cultural, y enfatizó la necesidad de aumentar la cooperación en infraestructura, semiconductores, tecnologías emergentes, tierras raras y minerales críticos, agrega el comunicado.

También propuso celebrar el Festival del Patrimonio Marítimo de la Cumbre de Asia Oriental en Lothal, Gujarat, y una conferencia sobre Cooperación en Seguridad Marítima.

Primer ministro Modi También agradeció al Primer Ministro de Malasia, Dato` Seri Anwar Ibrahim, por su flexibilidad al albergar virtualmente la 22ª Cumbre ASEAN-India y por hacer excelentes preparativos para la reunión. El Primer Ministro también agradeció al Presidente Marcos Jr. por la eficaz coordinación nacional de Filipinas.

Los líderes de la ASEAN apreciaron el apoyo de larga data de la India a la ASEAN y su compromiso continuo para profundizar el compromiso con la región a través de su política Act East, agrega el comunicado.





