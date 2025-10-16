El primer ministro Modi me aseguró que India no comprará petróleo a Rusia, dice Donald Trump







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles (hora local) que Primer Ministro Narendra ModLe había asegurado que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, describiéndolo como «un gran paso» en los esfuerzos por aumentar la presión global sobre Moscú. Trump hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa conjunta con el director del FBI, Kash Patel, en la Oficina Oval, donde ambos destacaron los esfuerzos de la administración para frenar los delitos violentos.

Respondiendo a la pregunta de la ANI sobre si veía a la India como un socio confiable, Trump dijo: «Sí, claro. Él (el primer ministro Narendra Modi) es amigo mío. Tenemos una gran relación… No estaba contento de que la India estuviera comprando petróleo. Y hoy me aseguró que no comprarán petróleo de Rusia. Esa es una gran parada. Ahora tenemos que lograr que China haga lo mismo…»

Reafirmando su estrecha relación con el líder indio, añadió: «Es un amigo mío. Tenemos una gran relación. Lo dijo hace dos días, como usted sabe». Trump criticó las anteriores importaciones de petróleo de Rusia por parte de la India y afirmó: «No estábamos contentos con que comprara petróleo de Rusiaporque eso le permite a Rusia continuar con esta ridícula guerra, donde, por cierto, ha perdido un millón y medio de personas. Rusia ha perdido un millón y medio de personas, en su mayoría soldados».

India ha defendido durante mucho tiempo sus importaciones de petróleo desde Moscú como esenciales para la estabilidad económica, incluso cuando Washington ha seguido instando a Nueva Delhi a diversificar sus fuentes de energía. Trump calificó el conflicto en curso como innecesario y dijo: «Esta es una guerra que nunca debería haber comenzado, pero es una guerra que Rusia debería haber ganado en la primera semana, y están entrando en el cuarto año. Y quiero que termine. Así que no estaba contento de que India estuviera comprando petróleo».

Y continuó: «Y hoy me aseguró que no comprarán petróleo a Rusia. Eso es un gran freno. Ahora tengo que lograr que China haga lo mismo». Haciendo una comparación con sus recientes esfuerzos diplomáticos, Trump dijo: «Saben, eso es relativamente fácil en comparación con lo que acabamos de hacer la semana pasada en el Medio Oriente. Medio Oriente duró 3.000 años y lo logramos. Son tres años».

Expresando optimismo sobre la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, añadió: «Y creo que lo lograremos. Creo que PutinPresidente Putin, creo que lo hará, creo que quiere lograrlo. Ya veremos.» Al comentar sobre las tensiones entre Moscú y Kiev, Trump dijo: «Hay una gran animosidad entre él (Putin) y Zelensky, probablemente lo habrán notado. Y creo que está perjudicando el proceso. Sí.»

