El primer ministro Modi llega a Sudáfrica para asistir a la cumbre de líderes del G20







Primer ministro Narendra Modi Aterrizó en Johannesburgo el viernes para asistir a la Cumbre de Líderes del G20. El Primer Ministro, a su llegada a la base aérea de Waterkloof, en Pretoria, recibió una ceremonia de bienvenida.

El primer ministro Modi asistirá además a la cumbre del 21 al 23 de noviembre, lo que marcará un hito importante al ser la primera cumbre del G20 celebrada en el continente africano. Como informó la agencia de noticias ANI, Modi discutirá en Sudáfrica cuestiones clave relacionadas con la India y el Sur global.

Esta visita a Sudáfrica será la cuarta del primer ministro Modi, tras su visita bilateral en 2016 y su asistencia a las dos cumbres de los BRICS en 2018 y 2023.

Esta cumbre es la cuarta reunión consecutiva del G20 organizada por el Sur Global, después de las presidencias de Indonesia, India y Brasil. Antes de Sudáfrica, las presidencias del G20 las ocuparon Brasil (2024), India (2023) e Indonesia (2022).

Según el Secretario (ER) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sudhakar Dalela, G20 Es un foro importante, en el que los países en sesiones anteriores acordaron tener una declaración de consenso, poner a prueba y tomar nuevas iniciativas sobre varios temas que impactan al Sur Global, informó la ANI.

El secretario, al tiempo que elogió los logros del Sur Global, afirmó que «Estamos muy contentos de que estas discusiones hayan continuado bajo la presidencia de Brasil y, por supuesto, en Sudáfrica bajo cuatro verticales que Sudáfrica ha delineado para su propia presidencia. Se han logrado varios logros a lo largo del año en varias vías en estas áreas. Así que estamos muy contentos de que las cuestiones de importancia para el Sur Global estén en el centro de la discusión y se estén destacando», según ANI.

El G20 está formado por importantes economías que representan el 85 por ciento del PIB mundial y el 75 por ciento del comercio internacional. El foro ha identificado áreas prioritarias bajo el tema de la presidencia de Sudáfrica: «Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad».

Respecto a las reuniones bilaterales que se realizarán al margen del G20, la Secretaria Dalela dijo que están en proceso de organizarlas.

Si bien destacó la asociación estratégica entre India y Sudáfrica, dijo que India y Sudáfrica son democracias y que su cooperación tiene tres pilares, uno de los cuales es cooperación política. La Unión Africana, que se convirtió en miembro permanente del G20 durante la presidencia de la India en 2023, desempeñará un papel clave en la configuración de la agenda de la cumbre.

(Con aportes de la ANI)





