El primer ministro Modi lanza una serie especial de sellos postales sobre el patrimonio de Uttarakhand







Primer ministro Narendra Modi el domingo lanzó una serie especial de sellos postales durante las celebraciones del Jubileo de Plata del Estado de Uttarakhand en Dehradun.

La serie, publicada por el Círculo Postal de Uttarakhand, muestra los principales lugares de peregrinación y símbolos culturales del estado, obteniendo así reconocimiento nacional por el rico patrimonio espiritual, cultural y natural de Uttarakhand.

El evento, celebrado en el Instituto de Investigación Forestal (FRI), marcó los 25 años desde la formación del estado en 2000. En la ocasión estuvieron presentes el gobernador de Uttarakhand, el teniente general (retirado) Gurmit Singh y el ministro principal, Pushkar Singh Dhami.

En este caso, Primer ministro Modi también transfirió más de 62 millones de rupias directamente a las cuentas bancarias de más de 28.000 agricultores en el marco de Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana a través de Transferencia Directa de Beneficios (DBT). La iniciativa tiene como objetivo brindar protección financiera a los agricultores contra pérdidas de cultivos y calamidades naturales.

Como parte de la celebración, el Ministro Principal, Pushkar Singh Dhami, entregó un recuerdo especial al Primer Ministro, inspirado en el Templo de Omkareshwar en Ukhimath.

Horas antes, el Primer Ministro participó en la Celebraciones del Día de la Fundación Estatalque fue testigo de la participación de más de un lakh de personas. Se hicieron grandes arreglos en el FRI para dar cabida a la gran reunión y garantizar el desarrollo fluido del evento.

Durante el programa, el primer ministro Modi inauguró y colocó las primeras piedras para proyectos de desarrollo por valor de más de 8.140 millones de rupias. Esto incluyó la inauguración de proyectos valorados en más de 930 millones de rupias y la colocación de las primeras piedras para proyectos por valor de más de 7.210 millones de rupias.

Estos proyectos atender a varios sectores clave, incluidos el agua potable, el riego, la educación técnica, la energía, el desarrollo urbano, los deportes y el desarrollo de habilidades.

