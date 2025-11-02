El primer ministro Modi lamenta las muertes en un accidente de autobús en Rajasthan y anuncia ex gratia







El primer ministro Narendra Modi expresó el domingo su pesar por la pérdida de vidas en un accidente de autobús en el distrito de Phalodi de Rajastán.

«Entristecido por la pérdida de vidas debido a un percance en el distrito de Phalodi, Rajasthan. Mis pensamientos están con las personas afectadas y sus familias durante este momento difícil. Orando por la pronta recuperación de los heridos», dijo la PMO en una publicación en X.

El PMO dijo que se entregaría una cantidad ex gratia de 2 lakh de rupias del Fondo de Ayuda Nacional del Primer Ministro a los familiares más cercanos de cada fallecido. Los heridos recibirán 50.000 rupias, dijo.

Al menos 15 personas murieron y dos resultaron heridas cuando un viajero de tempo chocó contra un camión con remolque parado en el distrito de Phalodi de Rajasthan.

