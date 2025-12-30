El primer ministro Modi lamenta el fallecimiento de Khaleda Zia y dice que sus contribuciones serán recordadas







El primer ministro Narendra Modi expresó el martes su profundo pesar por la fallecimiento de la ex primera ministra de Bangladesh y presidenta del BNP, Begum Khaleda Zia, recordándola como una líder histórica cuyas contribuciones a su país y a las relaciones con la India siempre serán recordadas.

En una publicación en X, el primer ministro Modi escribió: «Profundamente entristecido al enterarnos del fallecimiento de la ex primera ministra y presidenta del BNP, Begum Khaleda Zia, en Dhaka. Nuestro más sentido pésame a su familia y a todo el pueblo de Bangladesh».

Y añadió: «Como primera mujer Primera Ministra de Bangladesh, siempre serán recordadas sus importantes contribuciones al desarrollo de Bangladesh, así como a las relaciones entre India y Bangladesh. Recuerdo mi cálida reunión con ella en Dhaka en 2015. Esperamos que su visión y su legado sigan guiando nuestra asociación. Que su alma descanse en paz».

Begum Khaleda Zia falleció la madrugada del martes tras una prolongada enfermedad a la edad de 80 años, confirmó su partido.

Según un comunicado emitido por Bangladesh Partido nacionalista (BNP), murió alrededor de las 6 de la mañana en el Hospital Evercare de Dhaka, donde había estado recibiendo tratamiento durante más de un mes.

«La presidenta del BNP y ex primera ministra, la líder nacional Begum Khaleda Zia, falleció hoy a las 6:00 am, justo después de la oración del Fajr (alba)», dijo el partido en su comunicado. Expresando su dolor, el BNP añadió: “Oramos por el perdón de su alma y pedimos a todos que ofrezcan oraciones por su alma fallecida”.

Khaleda Zia había sido ingresada en el hospital privado el 23 de noviembre después de desarrollar graves complicaciones en su corazón y pulmones.

Los informes de los medios dijeron que ella también estaba luchando contra la neumonía durante sus últimos días. Permaneció bajo estrecha observación médica durante 36 días y los médicos describieron su estado como frágil.

Con el paso de los años, el ex Primer ministro Luchó contra múltiples dolencias crónicas, como cirrosis hepática, diabetes, artritis y complicaciones de larga data que afectaban sus riñones, pulmones, corazón y vista.

Su tratamiento fue supervisado por un equipo de especialistas de Bangladesh y del extranjero, incluidos médicos del Reino Unido, Estados Unidos, China y Australia.

A principios de este mes, hubo esfuerzos para trasladarla al extranjero para recibir tratamiento avanzado, pero los médicos finalmente desaconsejaron los viajes internacionales debido a su condición debilitada.

La viuda del ex Presidente Ziaur Rahman, Khaleda Zia, hizo historia como la primera mujer primera ministra de Bangladesh y cumplió dos mandatos en oficina.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente