





El Ataque terrorista de Pahalgam No fue solo un asalto a la conciencia de la India, sino que también fue un desafío abierto para todas las naciones que cree en la humanidad, dijo el lunes el primer ministro Narendra Modi, lunes, lanzando fuertemente para evitar «dobles raseros» para combatir el terrorismo.

Modi, que aborda la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO), dijo que combatir el terrorismo es el «deber hacia la humanidad». «Debemos declararlo claramente y en una sola voz: los dobles estándares sobre el terrorismo son inaceptables. Juntos, debemos oponernos al terrorismo en todas las formas y manifestaciones. Esta es nuestra responsabilidad hacia la humanidad», dijo.

Modi dijo que India ha estado cargando las graves cicatrices del terrorismo despiadado durante las últimas décadas y expresó su «profunda gratitud» a todas las naciones amigables que respaldaron a la India durante este momento de dolor.Modi Dicho terrorismo no es solo una amenaza para la seguridad de las naciones individuales, sino un desafío compartido para toda la humanidad.

El primer ministro, elaborando la visión y la política de la India hacia la agrupación, flotó un acrónimo de SCO. «S por seguridad, C para conectividad y o para la oportunidad», explicó.

Desarrollo del sur global

El Primer Ministro también subrayó la importancia de la conectividad para el crecimiento y el desarrollo regional. «Creemos que todos los esfuerzos hacia la conectividad deben defender los principios de la soberanía y la integridad territorial. Esto también está consagrado en los principios básicos de la Carta SCO», dijo.

«La conectividad, que pasa por la soberanía, finalmente pierde confianza y significado», agregó. Los comentarios son vistos como una referencia indirecta a la Iniciativa Belt and Road de China (BRI). India se ha oponido a la India como parte del proyecto que pasa por Cachemira ocupada por Pakistán. El Primer Ministro también propuso la creación de un foro de diálogo civilizacional bajo la SCO.

«Tal plataforma nos permitirá compartir la riqueza de nuestras antiguas civilizaciones, arte, literatura y tradiciones en un escenario global», dijo. El primer ministro también enfatizó garantizar el desarrollo de la Sur global. Mantener las aspiraciones del sur global confinada en marcos obsoletos es una grave injusticia para las generaciones futuras, dijo.

Modi concluye la visita de China

El primer ministro Modi concluyó el lunes una visita «productiva» a China. El primer ministro, que estuvo aquí en la etapa final de su visita de dos naciones, dijo en una publicación en las redes sociales que enfatizó la posición de la India en los «problemas globales clave» aquí. «Concluyendo una visita productiva a China, donde asistí a la Cumbre SCO e interactué con varios líderes mundiales. También enfaticé la posición de la India en temas globales clave», dijo Modi en un puesto X.

El primer ministro agregó que estaba agradecido con el presidente Xi, el gobierno chino y el pueblo del país para la «organización exitosa» de la cumbre. La visita de Modi a China llegó después de una brecha de siete años.

PM Modi se reúne al presidente Putin

El primer ministro Narendra Modi transmitió el lunes al presidente ruso Vladimir Putin que es el llamado de la humanidad poner fin al conflicto de Ucrania lo antes posible. «Damos la bienvenida a todos los esfuerzos recientes para traer la paz a Ucrania y esperamos que todos los lados relevantes avancen de manera constructiva», dijo Modi.

El llamado de la humanidad es terminar el conflicto lo antes posible y encontrar formas de traer paz permanente a la región, dijo. Modi también dijo que India está esperando recibir al líder ruso. El primer ministro fue ofrecido un ascensor por el presidente ruso Vladimir Putin en su limusina Aurus para llegar al lugar de sus charlas bilaterales al margen de la Cumbre SCO.

Modi y Putin también deliberaron sobre la cooperación bilateral en sectores como Economic, Financiero y Energía y expresaron satisfacción con el crecimiento sostenido de los lazos bilaterales en estas áreas, Putin viajará a la India en diciembre.

