El primer ministro Modi iniciará hoy el debate sobre ‘Vande Mataram’ en Lok Sabha







Primer ministro Narendra Modi iniciará un debate especial en Lok Sabha el lunes para conmemorar los 150 años de «Vande Mataram» como parte de un ejercicio que promete resaltar muchas facetas menos conocidas relacionadas con la canción patriótica, informó la agencia de noticias IANS.

También es probable que el primer ministro Modi destaque la contribución de la canción, escrita por Bankim Chandra Chatterjee y publicada por primera vez en la revista literaria Bangadarshan el 7 de noviembre de 1875, a la lucha por la libertad, su significado histórico y relevancia actual, informó IANS.

Los miembros de la oposición esperan con impaciencia las opiniones del primer ministro Modi sobre Vande Mataram, y el mes pasado, durante un evento para conmemorar el aniversario de la canción, acusó a Congreso de “eliminar estrofas importantes” de la canción original en la sesión de 1937 del partido en Faizabad.

El primer ministro Modi había dicho que la decisión del Congreso sembró las semillas de la partición y diseccionó la canción nacional en pedazos. El Congreso, sin embargo, afirmó que la decisión se basó en el consejo de Rabindranath Tagore y equivalía a una adaptación de los sentimientos de miembros de otras comunidades y religiones.

Es probable que el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, inicie el debate sobre Vande Mataram en Rajya Sabha el martes.

Según el cronograma relacionado con el debate de Vande Mataram, a los miembros gobernantes de la NDA se les han asignado tres horas del total de 10 horas asignadas en Lok Sabha para ello.

Anteriormente, estalló una confrontación política justo antes del inicio de la Sesión de Invierno cuando la Secretaría de Rajya Sabha reiteró que los parlamentarios deben abstenerse de utilizar expresiones como «Vande Mataram» y «Jai Hind» en el interior. Parlamento para mantener el decoro.

La oposición acusó a la NDA, liderada por el BJP, de sentirse incómoda con los símbolos de la independencia y la unidad de la India.

La sesión de invierno del Parlamento está programada para continuar hasta el 19 de diciembre, y es probable que la discusión sobre ‘Vande Mataram’ sea ruidosa en los próximos días debido a las diferencias de opinión sobre la canción entre los bancos del Tesoro y la oposición.

Lok Sabha ha incluido el lunes el «Debate sobre el 150 aniversario de la canción nacional Vande Mataram» y ha reservado 10 horas para el debate.

Se espera que el ministro de Defensa, Rajnath Singh, sea el segundo orador en el debate, en el que también participarán el líder adjunto del Congreso en el Lok Sabha Gaurav Gogoi y Priyanka Gandhi Vadra, entre otros miembros.

(Con aportes de IANS)





Fuente