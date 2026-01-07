El primer ministro Modi habla con el primer ministro israelí Netanyahu e intercambia opiniones sobre la situación regional







Primer ministro Narendra Modi El miércoles mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para transmitirle sus saludos de Año Nuevo.

Como informó la agencia de noticias ANI, el primer ministro indio, Narendra Modi, y Benjamín Netanyahu también intercambiaron opiniones sobre la situación regional.

El Primer Ministro Modi, mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, dijo: «Me alegra hablar con mi amigo, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, y transmitirle saludos de Año Nuevo a él y al pueblo de Israel. Discutimos formas de fortalecer aún más la Asociación Estratégica India-Israel en el próximo año. También intercambiamos puntos de vista sobre la situación regional y reafirmamos nuestra determinación compartida de luchar contra el terrorismo con mayor determinación».

Según los informes, esta es la primera conversación directa entre el primer ministro Modi y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desde principios de 2026.

El primer ministro Modi recibió el 11 de diciembre una llamada telefónica de Netanyahu, durante la cual los dos líderes revisaron el progreso de la Asociación Estratégica India-Israel y reafirmaron su postura compartida de tolerancia cero hacia el terrorismo, informó IANS.

Según un comunicado oficial, el primer ministro Modi y Netanyahu expresaron su satisfacción con el avance constante de la cooperación bilateral y acordaron profundizar la colaboración en áreas clave para beneficio mutuo.

El Primer Ministro Modi, mientras hablaba con Benjamín Netanyahu, reiteró además el apoyo de la India a los esfuerzos destinados a lograr una paz justa y duradera en el Medio Oriente, incluida la pronta implementación del Plan de Paz de Gaza. Tanto el Primer Ministro Modi como Benjamín Netanyahu Condenó enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y acordó permanecer en estrecho contacto.

Al proporcionar detalles de la discusión, el Primer Ministro Modi, llevándolo a X, también escribió: «Hablé con mi amigo el Primer Ministro Netanyahu. Revisamos el progreso en la Asociación Estratégica India-Israel y acordamos fortalecer aún más nuestra cooperación. También reafirmamos nuestro compromiso compartido con la tolerancia cero hacia el terrorismo. India apoya todos los esfuerzos destinados a lograr una paz justa y duradera en la región».

Netanyahu indica que el plan de alto el fuego en Gaza respaldado por Estados Unidos podría comenzar «muy pronto»

El importante llamado se produjo en un momento en que Netanyahu indicó que la segunda fase del programa respaldado por Estados Unidos Plan de alto el fuego en Gaza podría comenzar «muy pronto». Hamás, sin embargo, reclamó «violaciones» israelíes e instó a los mediadores a presionar a Israel para que cumpliera el acuerdo.

La oficina de Netanyahu también dijo que está trabajando con las autoridades indias para concertar una nueva fecha para su pospuesta visita a la India. La visita, inicialmente prevista para diciembre, fue aplazada sin una explicación formal, aunque su oficina subrayó que los lazos bilaterales siguen siendo fuertes y que tiene «plena confianza» en la seguridad de la India bajo el liderazgo del primer ministro Modi.

