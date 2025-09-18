El primer ministro Modi habla con el primer ministro interino de Nepal, Sushila Karki, reafirma India`







Primer ministro Narendra Modi Habló con el primer ministro interino de Nepal, Sushila Karki, el jueves, reafirmando el inquebrantable apoyo de la India a sus esfuerzos para restaurar la paz y la estabilidad en la nación del Himalaya, informó el IANS.

La conversación se produjo un día antes de que Nepal celebre su día nacional, para lo cual el primer ministro Modi también extendió los cálidos deseos al primer ministro Karki y al pueblo de Nepal.

Después de la llamada, el primer ministro Modi publicó en X: «Tuvo una cálida conversación con Sushila Karki, primer ministro del Gobierno interino de Nepal. Transmitió más sinceras condolencias sobre la reciente pérdida trágica de vidas y reafirmé el firme apoyo de la India para sus esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad. También, extendí los saltos cálidos a ella y las personas de Nepal en su día nacional mañana».

El 13 de septiembre, el primer ministro Modi había felicitado a Sushila Karki por asumir el cargo como primer ministro interino de Nepal. Reiteró el compromiso de la India con la paz, el progreso y la prosperidad de Nepal.

Sushila Karki, de 73 años, prestó juramento como NepalEl primer ministro interino del 12 de septiembre, haciendo que la historia sea la primera mujer del país para asumir el papel.

En una publicación separada sobre X, el primer ministro Modi escribió: «Extiendo mis mejores deseos a la honorable Sra. Sushila Karki al asumir el cargo como primer ministro del gobierno interino de Nepal. India sigue firmemente comprometida con la paz, el progreso y la prosperidad del pueblo de Nepal».

Anteriormente, el mismo día, la India acogió oficialmente la formación del gobierno interino bajo el liderazgo de Karki, expresando la esperanza de que la transición política allanara el camino para una mayor paz y estabilidad en Nepal.

Una declaración emitida por el Ministerio de Asuntos Externos de la India (MEA) dijo: «Damos la bienvenida a la formación de un nuevo gobierno interino en Nepal, dirigido por la honorable Sra. Sushila Karki. Esperamos que esto ayude a fomentar la paz y la estabilidad».

El MEA agregó además: «Como vecino cercano, compañero democracia y un socio de desarrollo de larga data, India continuará trabajando estrechamente con Nepal para el bienestar y la prosperidad de nuestros dos pueblos y naciones».

Karki saltó a la fama después del colapso del KP Sharma Oli-LED gobierno En medio de protestas dirigidas por Gen-Z. Su nombramiento se produjo después de que los activistas, frustrados por la administración de Oli, exigieran un nuevo liderazgo.

