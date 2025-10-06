El primer ministro Modi habla con Cji Br Gavai, dice que el ataque contra él ha enojado a todos los indios







Primer Ministro (primer ministro) Narendra Modi habló el lunes con Presidente del Tribunal Supremo de la India Br Gavai para expresar su fuerte condena del intento de un abogado de arrojarle un zapato en la Corte Suprema, informó la agencia de noticias PTI. El primer ministro declaró que el ataque al CJI ha enojado a todos los indios.

«No hay lugar para tales actos reprensibles en nuestra sociedad», dijo el primer ministro Modi, recomendando a Gavai por mantener la calma frente al incidente.

En una publicación sobre x, Modi escribió: «Habló con el Presidente del Tribunal Supremo de la India, el juez Br Gavai Ji. El ataque contra él el día de hoy en las premisas de la Corte Suprema ha enojado a todos los indios. No hay lugar para tales actos reprensibles en nuestra sociedad. Es completamente condenable. Aprecié la calma mostrada por la justicia Gavai en la cara de tal situación. Destaca su compromiso con los valores de la justicia y la fortalecimiento del espíritu de nuestra constitución». «.

El incidente ocurrió en una impactante violación de seguridad, cuando el abogado de 71 años Rakesh Kishore supuestamente intentó tirar un zapato a CJI Gavai durante una audiencia. Fuentes policiales dijeron una nota que contiene el eslogan, «Sanatan Dharma Ka Apmaan Nahi Sahega Hindustan (India no tolerará insultos a Sanatan Dharma)», fue recuperado de su posesión.

El CJI, que permaneció inmutado durante y después del incidente, instruyó a los funcionarios de la corte y al personal de seguridad que ignorara el acto y dejara que Kishore fuera escoltado con una advertencia. El Consejo de abogados de la India ha suspendido la licencia de Kishore con efecto inmediato.

Mientras tanto, el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, también condenó fuertemente el ataque, calificándolo de «sin precedentes, vergonzoso y aborrecible», informó Ani.

En una publicación sobre X, dijo: «Un intento de atacar al honorable presidente de la India en la Corte Suprema hoy no tiene precedentes, vergonzoso y aborrecible. Es un ataque a la dignidad de nuestro Judicial y el estado de derecho «.

Kharge destacó que el juez Gavai, que subió al cargo judicial más alto de la India a través del mérito, la integridad y la perseverancia, había roto las barreras sociales para defender la constitución.

«Cuando un presidente del Tribunal Supremo que se elevó al cargo judicial más alto de la nación a través del mérito, la integridad y la perseverancia, está dirigido de tal manera, envía un mensaje profundamente inquietante. Refleja un intento de intimidar y humillar a un hombre que ha roto las barreras sociales para defender la constitución», dijo.

El Congreso El Jefe advirtió además que el incidente reflejó el surgimiento del «odio, fanatismo y intolerancia» en la sociedad india durante la última década.

