El primer ministro Modi habla con Andhra CM en medio de la alerta del ciclón Montha







El Ministro Principal (CM) de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, ordenó el lunes a los funcionarios que implementaran medidas de precaución en áreas que probablemente experimenten lluvias e inundaciones debido a Ciclón mesaque se espera que se intensifique hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa el martes por la mañana.

El primer ministro Narendra Modi habló con CM Naidu por teléfono para preguntarle sobre la situación del ciclón. A continuación, la ministra de TI, Nara Lokesh, recibió instrucciones de coordinarse con la Oficina del Primer Ministro (PMO), informó la agencia de noticias PTI.

Según la última actualización del Departamento Meteorológico de la India (IMD), «Es probable que el CS ‘Montha’ a las 11.30 h IST del 27 de octubre, cerca de la latitud 12,8 N y la longitud 84,6 E, a unos 480 km al este de Chennai y 530 km al SSE de Kakinada, se intensifique hasta convertirse en un SCS y cruce la costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam y Kalingapatnam alrededor de Kakinada durante la tarde/noche del 28 de octubre como un SCS».

El CS «Montha» a las 11.30 h IST del 27 de octubre, cerca de la latitud 12,8 N y la longitud 84,6 E, a unos 480 km al este de Chennai, 530 km al SSE de Kakinada. Probablemente se intensifique hasta convertirse en un SCS y cruce la costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam y Kalingapatnam alrededor de Kakinada durante la tarde/noche del 28 de octubre… — Departamento Meteorológico de la India (@Indiametdept) 27 de octubre de 2025

El CM celebró una reunión de revisión con funcionarios del Sistema de Gobernanza en Tiempo Real (RTGS) para evaluar la preparación, informó el PTI, citando un comunicado de prensa de su oficina.

«El CM ordenó acciones anticipadas en los lugares donde son probables lluvias e inundaciones. Dijo a los funcionarios que fortalezcan las orillas del canal para evitar la pérdida de cultivos», según un comunicado oficial.

Naidu también ordenó a los funcionarios que monitorearan el movimiento del ciclón cada hora, informó PTI.

Bajo la influencia del ciclón, se esperan lluvias intensas a muy intensas en el distrito de Krishna durante dos días a partir del lunes, añade el comunicado. Fuertes lluvias También son probables en los distritos de Guntur, Bapatla, NTR, Palnadu y West Godavari.

Se pronostica que el sistema meteorológico se moverá hacia el noroeste y cruzará la costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam y Kalingapatnam cerca de Kakinada el martes por la tarde o la noche como una tormenta ciclónica severa, con vientos máximos sostenidos de hasta 110 kilómetros por hora.

Mientras tanto, el gobierno ha desplegado un equipo de la fuerza estatal de respuesta a desastres (SDRF) en cada uno de los distritos de NTR, Tirupati, Prakasam, Konaseema, Anakapalli, Rajahmundry, Bapatla, Annamayya y Eluru. Tres reservas SDRFF Los equipos están a la espera en sus sedes en los distritos de Visakhapatnam, Kakinada y Tirupati.

También se han desplegado ocho equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) en varios distritos, y cinco más se mantienen en espera.

Para apoyar las operaciones de socorro, los recaudadores del distrito han sido autorizados a retirar 19 millones de rupias para los esfuerzos de rescate y socorro.

«Sin embargo, los distritos gravemente afectados pueden retirar una cantidad adicional según sus necesidades, incluso más allá de la cantidad indicada según lo informado al gobierno», afirmó G Sai Prasad, secretario jefe especial (gestión de desastres), en una orden del gobierno.

Ordenó a los recaudadores de distrito que dieran prioridad a la evacuación de los residentes de las zonas inundadas a campos de ayuda y garantizaran el suministro de agua potable, alimentos y leche. Prasad también les ordenó organizar controles médicos en los campamentos, mantener el saneamiento y realizar reparaciones urgentes en las carreteras y la infraestructura de riego.

Si los refugios contra ciclones son insuficientes, se ha pedido a los recolectores que utilicen escuelas y universidades públicas como campamentos de ayuda para alojar a los residentes afectados.

