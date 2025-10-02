El primer ministro Modi ha sido la dirección del jefe de RSS Mohan Bhagwat durante la función centenario







Primer ministro Narendra Modi El jueves elogió la dirección anual de Vijayadashmi del jefe de RSS Mohan Bhagwat. El primer ministro Modi, mientras elogió la dirección del jefe de RSS, enfatizó que la dirección de Bhagwat era inspiradora y también destacó el potencial innato de la India para alcanzar nuevas alturas de gloria.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, el primer ministro Modi escribió: «Una dirección inspiradora de Param Pujya Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat Ji, destacando las ricas contribuciones de los RSS a la construcción de la nación y enfatizando el potencial innato de nuestra tierra para alcanzar nuevas alturas de gloria, beneficiando así a todo nuestro planet».

Su parámetro Pujya Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat Ji ha destacado la contribución incomparable del Sangh en su discurso inspirador. También ha esbozado el poder de la India, que es el bienestar de toda la humanidad, junto con el empoderamiento del país. #RSS100 Ayears https://t.co/gsb8sy4lpl – Narendra Modi (@Narendramodi) 2 de octubre de 2025

Anteriormente durante sus primeros días, el primer ministro Modi era un RSS Pracharak antes de ser trasladado al BJP en la década de 1980. Luego, Modi se convirtió en un MLA en la Asamblea Estatal antes de convertirse en el primer ministro de Gujarat.

En su discurso el jueves en Nagpur, el jefe de Rashtriya Swayamsevak Sangh dijo que «la fuerza y ​​el carácter de la sociedad hindú garantizan la unidad, y que el concepto de ‘nosotros y ellos’ nunca existieron en la comunidad», como PTI.

Jefe de RSS Mohan Bhagwat También abogó por Swadeshi (uso de productos indígenas) y Swavalamban (autosuficiencia) y dijo que las posiciones de otras naciones después del ataque terrorista de Pahalgam mostraron la naturaleza y el alcance de su amistad con la India.

El Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) se fundó en Vijayadashmi en 1925. Con la finalización de 100 años de RSS, el Sangh el jueves está observando su año centenario.

El atuendo, que comenzó con algunas personas, se ha convertido en la organización no gubernamental más extendida del país.

El ex presidente Ramnath Kovind es ascendente

Dirigirse al invitado principal de la rally anual de Vijayadashmi del Rashtriya Swayamsevak Sangh en Reshimbagh Ground en Nagpur, ex presidente Ram Nath Kovind dijo que «el fundador de RSS, Keshav Baliram Hedgewar y el Dr. Babasaheb Ambedkar, jugaron un papel importante en la configuración de su vida».

Ram Nath Kovind también enfatizó que «me inspiré en los valores de la unidad nacional y la armonía social compartidas por el Dr. Ambedkar y el Dr. Hedgewar. No hay casteismo y discriminación en RSS», según PTI.

El ex presidente dijo además que el ‘Vichar’ (ideologías) del fundador de RSS lo ayudó a comprender claramente la sociedad y la nación.

(Con entradas de PTI)









Fuente