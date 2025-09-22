El primer ministro Modi golpea el Congreso en Arunachal Pradesh; Piedra de base de Lays







Primer ministro Narendra Modi El lunes estuvo en Arunachal Pradesh para sentar la piedra de la base para proyectos por valor de Rs. 5.127 millones de rupias. Mientras se dirigía al público el lunes, el primer ministro Modi atacó al Partido del Congreso por «ignorar la región del noreste» e imponer pesas impositivas pesadas a las personas mientras estaba en el poder.

El primer ministro dijo que el gobierno liderado por el Congreso había ignorado el noreste, ya que la región no tiene muchos escaños parlamentarios para disputar y ganar.

El Partido Bharatiya Janata, llegando al poder, prestó especial atención a los estados del noreste. Dijo que las visitas de múltiples ministros y oficiales se organizaron regularmente en todos los Estados Unidos.

El Primer Ministro, después de inaugurar y colocar la piedra base para múltiples proyectos de desarrollo en Itanagar, dijo: «En general, los primeros rayos del Sol caen en Arunachal Pradesh, pero los años han pasado al tratar de obtener los rayos de desarrollo aquí. He venido aquí antes de 2014 y también se ha mantenido junto con usted. La naturaleza ha dado a Arunachal tanto: la gente de Arunachal ha dado tanto a la gente. Arunachal. Lok Sabha Asientos, entonces, ¿qué atención darán? «Según la agencia de noticias ANI.

Criticando al Congreso, el Primer Ministro dijo además que la oposición, cuando estaban en el poder, había impuesto altos impuestos a la gente al tiempo que llevaba a cabo múltiples estafas y se dedicaba a la corrupción.

Mientras criticaba a la oposición, el primer ministro Modi dijo: «La corrupción y las estafas estaban ocurriendo por todas partes, y el gobierno del Congreso siguió aumentando la carga de los impuestos sobre las personas. Ese día, si ganó incluso 2 rupias lakh, entonces el impuesto sobre la renta se impuso. Sobre los elementos esenciales diarios, el gobierno del Congreso tomó más del 30 por ciento de impuestos, incluso en los niños de los niños también. Agencia de noticias Ani.

Destacando cómo el centro ha prestado la debida atención a la región, Maneras de PM Agregó cómo, junto con el aumento del presupuesto y los proyectos, varios ministros han visitado y permanecido en el noreste, en marcado contraste con los ministros del Congreso que visitaron la región solo unas pocas veces.

Hailing the BJP government’s involvement in the development of the Northeast, PM Modi said, «We have increased the budget for the Northeast a lot. We have made last-mile connectivity and last-mile delivery the identity of our government. We also made sure that the government will not be run from just sitting in Delhi. Now, officers and ministers have to come to the Northeast and stay overnight. During the Congress time, a minister used to come just once every two months, but now more Los ministros han llegado más de 800 veces al noreste, según ANI.

Antes de su discurso, el Primer Ministro también estableció la piedra de la Fundación de múltiples proyectos de desarrollo por valor de más de 5.100 millones de rupias en Itanagar.

Poco después de colocar la Piedra de la Fundación, el primer ministro Modi visitará Tripura y realizará Pooja y Darshan e inaugura el trabajo de desarrollo del ‘Complejo del Templo Mata Tripura Sundari’ en Matabari.

(Con entradas de ANI)





