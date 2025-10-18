El primer ministro Modi extiende sus saludos a Dhanteras y desea salud y prosperidad para todos







El primer ministro Narendra Modi saludó el sábado a la nación Dhanterasel festival que marca el comienzo de las celebraciones de Diwali.

«Muchos deseos felices de Dhanteras para todos los miembros de mi familia en todo el país. En esta auspiciosa ocasión, les deseo a todos felicidad, buena fortuna y salud», dijo Modi en una publicación en hindi en X.

«Que Lord Dhanvantari derrame abundantes bendiciones sobre todos», añadió el Primer Ministro.

Muchos, muchos deseos felices de Dhanteras para todos los miembros de mi familia del país. En esta auspiciosa ocasión, les deseo a todos felicidad, buena fortuna y salud. Que el Señor Dhanvantari dé abundantes bendiciones a todos. – Narendra Modi (@narendramodi) 18 de octubre de 2025

Dhanvantari Trayodashi, comúnmente conocido como Dhanteras, se considera el primer día de Diwali y se celebra el decimotercer día lunar de Krishna Paksha (fase menguante de la luna) en el mes Ashwin del calendario hindú.

Dhanteras se considera uno de los días más auspiciosos del calendario hindú para comprar artículos, desde metales preciosos como oro y plata hasta utensilios.

CM Yogi extiende saludos a Dhanteras y ora por la prosperidad y el crecimiento en UP

Uttar Pradesh Ministro Principal Yogi Adityanath el sábado saludó cordialmente a la gente con motivo de Dhanteras, deseándoles felicidad, prosperidad y buena salud. Al enfatizar la importancia del festival al representar tanto el Dharma como el Artha en la eterna tradición hindú de la India, también señaló que Dhanteras marca el aniversario del nacimiento del Señor Dhanvantari. CM Yogi expresó su esperanza de que continúe el crecimiento económico en Uttar Pradesh.

En una publicación en X, la Oficina del Ministro Principal de la UP escribió: «UPCM @myogiadityanath ha extendido sus más sinceras felicitaciones a la gente del estado por Dhanteras y ha deseado su felicidad y prosperidad. El Ministro Principal dijo que Dhanteras, en el Purushartha Chatushtaya de la eterna tradición hindú de la India, representa no sólo el Dharma sino también el Artha. Dhanteras también marca el nacimiento aniversario del Señor Dhanvantari, la deidad de la salud”.

La publicación agregaba además: «La felicidad y la prosperidad sólo se pueden lograr a través de una buena salud. Que Lord Dhanvantari traiga alegría y bienestar a toda la gente del estado. También deseo que Uttar Pradesh surja como el estado líder económicamente del país».

#UPCM @myogiadityanath Si bien felicitó cordialmente a la gente del estado por Dhanteras, les deseó felicidad y prosperidad. El Ministro Principal dijo que Dhanteras es un símbolo de la religión, así como un significado en el Purushartha Chatushtya de la religión hindú Sanatan de la India. Dhanteras: Aniversario del nacimiento de Lord Dhanvantari, el dios de la salud… — Oficina CM, GoUP (@CMOfficeUP) 18 de octubre de 2025

El presidente de Lok Sabha, Om Birla, también saludó a Dhantera y pidió a los ciudadanos que promuevan la prosperidad, la armonía y la protección del medio ambiente.

En su mensaje en X, Birla escribió: «Saludos cordiales a todos los conciudadanos por la auspiciosa llegada del festival Deepotsav, Dhanteras. Que las bendiciones de Maa Lakshmi llenen cada hogar de riqueza, prosperidad y resplandor. Con la gracia del Señor Dhanvantari, que todos permanezcan saludables y tengan una larga vida. Junto con el progreso personal, esforcémonos por hacer que nuestra nación sea eternamente gloriosa, protejamos el medio ambiente y promover la armonía social. Deseándoles a todos un Dhanteras auspicioso”.

Saludos cordiales a todos los compatriotas en el auspicioso festival de luces “Dhanteras”.

Deseo que con las bendiciones de la Diosa Lakshmi, cada casa se llene de felicidad, prosperidad y brillo, y con las bendiciones del Señor Dhanvantari, cada persona esté sana y viva mucho tiempo. Junto con el progreso personal, podemos mantener viva nuestra nación. pic.twitter.com/TEYSoT9jBh -Om Birla (@ombirlakota) 18 de octubre de 2025

Dhanteras marca el comienzo de Diwali y se observa en el decimotercer día lunar de Krishna Paksha (fase menguante) en el mes de Aaswayuja, según el calendario hindú Amaavasyanta Luni-Solar.

El día se considera muy auspicioso para las compras, especialmente de oro, plata y utensilios. Los devotos adoran al Señor Siddhi Vinayak (Ganesha), a la Diosa Mahalakshmi y al Señor Kuber, las deidades de la sabiduría, la riqueza y la prosperidad, respectivamente.

Lord Dhanvantari, también adorado en Dhanteras, es considerado el dios de Ayurveda y salud. Se cree que impartió la ciencia de la medicina a la humanidad para ayudarla a librarse de las enfermedades.

r día de Krishna Paksha (quincena oscura) en el mes del calendario hindú Vikram Sambat de Aaswayuja en el calendario Amaavasyanta Luni-Solar.

(Con aportes de la Agencia)









Fuente