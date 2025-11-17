El primer ministro Modi expresa su dolor por el accidente de autobús saudí que mató a peregrinos indios







El primer ministro Narendra Modi dijo el lunes que estaba «profundamente entristecido» por el accidente de autobús en Arabia Saudita Medina, en la que se teme que hayan muerto varios peregrinos indios de la Umrah.

Alrededor de 40 indios, la mayoría de ellos procedentes de Telangana, estaban a bordo del autobús que, según se informó, chocó con un camión cisterna de petróleo alrededor de la 1:30 am (IST).

«Profundamente entristecido por el accidente en Medinah que involucró a ciudadanos indios. Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos», dijo el primer ministro Modi en una publicación en X.

Profundamente entristecido por el accidente ocurrido en Medinah que involucró a ciudadanos indios. Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Rezo por la pronta recuperación de todos los heridos. Nuestra Embajada en Riad y Consulado en Jeddah están brindando toda la asistencia posible. Nuestro… – Narendra Modi (@narendramodi) 17 de noviembre de 2025

«Rezo por la pronta recuperación de todos los heridos», dijo.

El Primer ministro Dijo que la embajada de la India en Riad y el consulado en Jeddah están brindando toda la asistencia posible y que los funcionarios también están en estrecho contacto con las autoridades de Arabia Saudita.

El Ministro de Asuntos de las Minorías, Kiren Rijiju, dijo que estaba «conmocionado y profundamente entristecido» por el trágico accidente de autobús en la carretera Medina-La Meca en Arabia Saudita que se cobró la vida de peregrinos indios.

«Mi más sentido pésame a las familias afligidas», dijo Rijiju en una publicación en X.

Según se informa, un autobús que transportaba a varios peregrinos de Hyderabad se incendió en su camino de La Meca a medina.

Hoy temprano, el Ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, dijo que estaba «profundamente consternado» por el accidente de autobús saudí cerca de Medina, Arabia Saudita, en el que participaron varios peregrinos indios en la Umrah.

En una publicación en X, dijo que la Embajada de la India en Riad y el Consulado en Jeddah estaban brindando «total apoyo» a todas las familias afectadas.

«Profundamente conmocionado por el accidente de autobús saudita que involucró a ciudadanos indios en Medinah, Arabia Saudita. Nuestra Embajada en Riad y Consulado en Jeddah están brindando todo el apoyo a los ciudadanos indios y a las familias afectadas por este accidente. Sinceras condolencias a las familias afligidas. Oren por la pronta recuperación de los heridos», escribió.

Tras el accidente, el Consulado General de la India en Jeddah anunció que se ha activado una sala de control 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudar a los familiares y coordinar la respuesta de emergencia.

«En vista de un trágico accidente de autobús cerca de Medina, Arabia Saudita, que involucró a peregrinos indios de la Umrah, se instaló una sala de control 24 horas al día, 7 días a la semana en el Consulado General de la India en Jeddah», publicó el Consulado. Los funcionarios dijeron que están en contacto constante con las autoridades sauditas para obtener actualizaciones sobre víctimas, pasajeros heridos y detalles de hospitalización.

El ministro principal, A. Revanth Reddy, también expresó su conmoción por el incidente después de que los informes indicaran que varias víctimas eran de Hyderabad.

Según un comunicado oficial, el Ministro Principal se ha puesto en contacto con funcionarios en Nueva Delhi y les ha ordenado que se coordinen estrechamente con la Embajada de la India en Riad para obtener información actualizada.

(Con aportes de Agencias)









Fuente