El primer ministro Modi está «asustado» de Trump y ha subcontratado decisiones clave a Estados Unidos: Congreso







El Congreso afirmó el jueves que el primer ministro Narendra Modi tiene «miedo» del presidente de Estados Unidos. Donald Trump y parece haber subcontratado decisiones clave a Estados Unidos, ya que lanzó un ataque mordaz contra el gobierno por la afirmación de Trump de que Modi ha asegurado que India dejará de comprar petróleo ruso.

Atacando al primer ministro Modi, el líder del Congreso, Rahul Gandhi, afirmó que Modi permitió a Trump decidir y anunciar que India no comprará petróleo ruso y «sigue enviando mensajes de felicitación a pesar de los repetidos desaires».

El partido de oposición La afirmación se produjo después de que Trump afirmara que su «amigo» el Primer Ministro Modi le había asegurado que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, una medida que describió como un gran paso hacia el aumento de la presión sobre Moscú por su invasión de Ucrania.

«El Primer Ministro Modi tiene miedo de Trump. Permite que Trump decida y anuncie que India no comprará petróleo ruso. Sigue enviando mensajes de felicitación a pesar de los repetidos desaires. Canceló la visita del Ministro de Finanzas a Estados Unidos. Se saltó Sharm el-Sheikh. No lo contradice sobre la Operación Sindoor», dijo Gandhi en X.

secretario general del congreso El encargado de comunicaciones, Jairam Ramesh, también arremetió contra el gobierno por el tema.

«A las 5:37 p. m., hora estándar de la India, el 10 de mayo de 2025, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, fue el primero en anunciar que India había detenido la Operación Sindoor. Posteriormente, el presidente Trump ha afirmado 51 veces en 5 países diferentes que había intervenido para detener la Operación Sindoor utilizando aranceles y comercio como arma de presión. Sin embargo, nuestro primer ministro guardó silencio», dijo Ramesh en X.

A las 5:37 p. m., hora estándar de la India, el 10 de mayo de 2025, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue el primero en anunciar que la India había detenido la Operación Sindoor. Posteriormente, el presidente Trump ha afirmado 51 veces en 5 países diferentes que había intervenido para detener la Operación… https://t.co/diXJdisj4C -Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) 16 de octubre de 2025

«Ahora el presidente Trump declaró ayer que el señor Modi le había asegurado que la India no importará petróleo de Rusia. Modi parece haber subcontratado las decisiones clave a Estados Unidos. El cofre de 56 pulgadas se ha encogido y arrugado», dijo.

Hablando con periodistas en su Oficina Oval el miércoles, Trump dijo que Estados Unidos no estaba contento de que India estuviera comprando crudo ruso, argumentando que tales compras ayudaron a financiar la guerra del presidente Vladimir Putin.

«Él (Modi) es amigo mío, tenemos una gran relación… no estábamos contentos con que comprara petróleo a Rusia porque eso le permitía a Rusia continuar con esta guerra ridícula en la que ha perdido un millón y medio de personas», dijo Trump en respuesta a una pregunta.

«No estaba feliz de que India estaba comprando petróleo, y (Modi) me aseguró hoy que no comprarán petróleo a Rusia. Ese es un gran paso. Ahora tenemos que conseguir que China haga lo mismo», afirmó.

India es el segundo mayor comprador de combustibles fósiles rusos detrás de China, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA).

Al elogiar el liderazgo del primer ministro Modi, Trump dijo: «He observado a la India durante años. Es un país increíble, y cada año tendrías un nuevo líder. Algunos estarían allí durante unos meses, y esto fue año tras año, y mi amigo ha estado allí durante mucho tiempo, y me aseguró que no habrá compras de petróleo de Rusia».

Añadió que la eliminación llevaría tiempo pero que ya estaba en marcha.

«Él (Modi) me ha asegurado que no se comprará petróleo a Rusia. No sé, tal vez sea una noticia de última hora. ¿Puedo decir eso?… No está comprando su petróleo a Rusia. Esto (ha) comenzado. No puede hacerlo de inmediato; es un pequeño proceso, pero el proceso terminará pronto», afirmó Trump.

Dijo que India podría reanudar el comercio de energía con Moscú después de la Guerra Rusia-Ucrania Se acabó.

Tradicionalmente dependiente del petróleo de Oriente Medio, India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, aumentó significativamente sus importaciones desde Rusia tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Las sanciones occidentales y la reducción de la demanda europea hicieron que el petróleo ruso estuviera disponible con grandes descuentos. Como resultado, las importaciones de crudo ruso de la India aumentaron de menos del 1 por ciento a casi el 40 por ciento de sus importaciones totales de petróleo crudo en un corto período.

Nueva Delhi ha estado manteniendo que sus importaciones de petróleo están impulsadas por preocupaciones de seguridad energética nacional y asequibilidad y que su posición sobre el conflicto Rusia-Ucrania sigue siendo independiente y equilibrada.

(Con aportes de Agencias)









