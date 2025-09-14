El primer ministro Modi es el éxito de la Operación Sindoor con bendiciones de Maa Kamakhya en Assam







El primer ministro Narendra Modi el domingo elogió Operación Sindoor y dedicó su éxito a Maa Kamakhya y Lord Krishna en el Darrang de Assam.

Dirigiéndose a una reunión pública, durante su primera visita a Assam después de la Operación Sindoor, el primer ministro Modi dijo: «Ayer fue mi primera visita a Assam después de la Operación Sindoor. La Operación Sindoor fue un gran éxito con las bendiciones de Maa Kamakhya. Hoy, estoy teniendo una experiencia sagrada diferente al llegar a esta tierra de Maa Kamakhya».

Deseando al público con motivo de las celebraciones de Janmashtami en Durrang, el primer ministro Modi recordó su discurso del Día de la Independencia y elogió la idea de «Chakra Sudarshan» por la seguridad nacional.

«También es una guinda del pastel que Janmashtami se celebra hoy en esta región. Desde el fuerte rojo, dije, recordé a Chakradhari Mohan. Recordé a Shri Krishna, y he presentado la idea de un chakra de Sudarshan en la política de seguridad futura antes de la gente», dijo.

«Esta región es el centro de la identidad de Assam. Tengo la suerte de tener un darshan del público de una tierra llena de inspiración y coraje», agregó el primer ministro.

En su discurso del Día de la Independencia del Fuerte Rojo, Primer Ministro Narendra Modi Anunció la ambiciosa «Misión Sudarshan Chakra», destinada a reforzar la seguridad nacional de la India durante la próxima década.

«En los próximos diez años, para 2035, quiero expandir, fortalecer y modernizar este escudo de seguridad nacional. Inspirándose en Lord Shri Krishna, hemos elegido el camino de Sudarshan Chakra … La nación lanzará la misión de Sudarshan Chakra. Todo el sistema moderno debe ser investigado, desarrollado y fabricado en India, hostigando a la talentosa de nuestro poder de los jóvenes. Los terroristas «, dijo desde el fuerte rojo.

«India tiene como objetivo desarrollar su propio sistema de defensa de Iron Dome, llamado Mission Sudarshan Chakra, diseñado para salvaguardar los sitios críticos, incluidas las áreas civiles», agregó.

Hoy temprano, el primer ministro Narendra Modi colocó la piedra de cimientos del Darrang Medical College and Hospital, GNM School y B.Sc. Universidad de enfermería en Assam Darrang.

También sentó las bases para el proyecto Guwahati Ring Road que mejorará la movilidad urbana, el tráfico más descongelado y mejorará la conectividad en y alrededor de la ciudad capital, y el puente Kuruwa-Narengi sobre el río Brahmaputra, mejorando la conectividad y promoviendo el desarrollo socioeconómico en la región.

