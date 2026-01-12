El primer ministro Modi elogia la cooperación entre India y Alemania en defensa, comercio y energía renovable







El primer ministro Narendra Modi dijo el lunes que la creciente cooperación entre India y Alemania en los sectores de defensa y seguridad es un «testimonio de confianza mutua y visión compartida» y agradeció al Canciller alemán Merz por simplificar el comercio de defensa.

Mencionó que India y Alemania comparten prioridades comunes en el sector de las energías renovables. También anunció que las dos naciones establecerán el Centro de Excelencia India-Alemania para mejorar aún más la cooperación.

Durante la reunión de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz tras sus conversaciones del lunes, el primer ministro Modi señaló que India y Alemania celebrarán 75 años de relaciones diplomáticas en 2026 y destacó que los crecientes vínculos comerciales y de inversión han dado nueva energía a la asociación estratégica.

«La visita del Canciller Merz se produce en un momento especial. El año pasado cumplimos 25 años de nuestra asociación estratégica y este año celebramos también los 75 años de nuestras relaciones diplomáticas. Estos hitos no son simplemente logros de tiempo. Son símbolos de nuestras ambiciones compartidas, confianza mutua y cooperación cada vez más fortalecida», afirmó.

«La estrecha cooperación entre economías como las de India y Alemania es crucial para toda la humanidad. Los crecientes vínculos comerciales y de inversión han dado nueva energía a nuestra asociación estratégica. Nuestro comercio bilateral ha alcanzado su nivel más alto hasta ahora, y el comercio bilateral ahora supera los 50 mil millones de dólares», añadió.

El Primer Ministro mencionó que más de 2.000 empresas alemanas tienen una presencia duradera en la India, lo que, según dijo, «refleja su confianza en la India y las inmensas oportunidades disponibles aquí». Citó como ejemplo el Foro de directores ejecutivos India-Alemania, donde ambos líderes interactuaron con líderes empresariales ese mismo día.

«La cooperación tecnológica entre India y Alemania se ha fortalecido año tras año, y su impacto es claramente visible hoy en el terreno. India y Alemania comparten prioridades comunes en el campo de las energías renovables», añadió.

«Para mejorar aún más esta cooperación, hemos decidido establecer el Centro de Excelencia India-Alemania. Esto servirá como una plataforma compartida para el conocimiento, la tecnología y innovación«, añadió.

Al brindar una cálida bienvenida al Canciller alemán en la India, el Primer Ministro Modi dijo: «Como Canciller, esta es la primera visita de Friedrich Merz a la India y, de hecho, a Asia. Esta es una fuerte evidencia de la profunda importancia que concede a las relaciones con la India. Le agradezco su atención personal y su compromiso. La India está totalmente comprometida a fortalecer aún más su amistad y asociación con Alemania… Damos una cordial bienvenida al Canciller Merz en la India».

El primer ministro Modi anunció que India y Alemania trabajarán en una hoja de ruta para mejorar la cooperación entre las industrias de defensa.

Expresó su agradecimiento al Canciller Merz por el anuncio del tránsito sin visa para los ciudadanos indios y destacó que la decisión fortalecerá aún más los lazos entre los pueblos de las dos naciones.

«Nuestra creciente cooperación en defensa y seguridad es un testimonio de nuestra confianza mutua y visión compartida. Expreso mi más sincero agradecimiento al Canciller Merz por simplificar los procedimientos relacionados con el comercio de defensa. También trabajaremos en una hoja de ruta para mejorar la cooperación entre defensa industrias, lo que abrirá nuevas oportunidades para el codesarrollo y la coproducción», añadió.

Destacando los históricos y profundos vínculos entre pueblos, el Primer Ministro Modi dijo: «India y Alemania comparten vínculos históricos y profundos entre pueblos. Las obras de Rabindranath Tagore ofrecieron nuevas perspectivas a la comunidad intelectual alemana, mientras que la filosofía de Swami Vivekananda inspiró a toda Europa, incluida Alemania».

«Además, Madame Cama trajo reconocimiento mundial a la aspiración de libertad de la India al izar la bandera de la independencia de la India por primera vez en Alemania. Hoy, estamos construyendo sobre este rico legado y transformando nuestras conexiones históricas en una asociación vibrante y moderna», añadió el Primer Ministro.

