El primer ministro Modi discute los esfuerzos de paz en Ucrania, Asia occidental con el presidente francés Macr







Primer ministro Narendra Modi celebró una conversación telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron en la que reiteró el apoyo de la India para la resolución pacífica de los conflictos en Ucrania y la región de Asia occidental. Según una declaración del Ministerio de Asuntos Externos, el presidente francés, Macron, compartió una evaluación sobre las recientes reuniones celebradas entre los líderes de Europa, Estados Unidos y Ucrania en Washington después de la reunión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska.

«Los líderes intercambiaron opiniones sobre los esfuerzos en curso para la resolución pacífica de los conflictos en Ucrania y la región de Asia Occidental. El presidente Macron compartió la evaluación sobre las recientes reuniones entre los líderes de Europa, Estados Unidos y Ucrania en Washington. También compartió sus perspectivas sobre la situación en Gaza. El primer ministro Modi reitera el apoyo consistente de la India para la resolución pacífica de los conflictos y las primeras relaciones de la paz de Meaa.

Ambos líderes también revisaron el progreso en la agenda de cooperación bilateral y reafirmaron su compromiso de fortalecer el Asociación Estratégica de India-Francia. «Los líderes también revisaron el progreso en la agenda de cooperación bilateral, incluso en las áreas de comercio, defensa, cooperación nuclear civil, tecnología y energía. Reafirmaron el compromiso conjunto de fortalecer la asociación estratégica de la India y el año 2026 como` `año de innovación ‘de manera que el presidento de la Macron también entregó el apoyo a la conclusión temprana del acuerdo comercial y el acuerdo de libre comercio y la EU. Los líderes acordados por la EU.

Sin embargo, los esfuerzos pacíficos para poner fin al conflicto de Rusia-Ukraine han sufrido un segundo plano después de que el Kremlin lanzó ataques con misiles en la parte norte de Ucrania, matando a nueve civiles. En el ataque nocturno, Rusia lanzó un total de 574 drones de huelga y 40 misiles en Ucrania, dijo el presidente Volodymyr Zelensky. También acusó a Rusia de atacar empresas de propiedad estadounidense en Zakarpattia.

Después del ataque, Presidente de los Estados Unidos Donald Trump insinuó permitir que Ucrania se «defienda» contra Rusia, marcando una desviación de su postura de paz anterior, como dijo: «Es muy imposible, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor».

En una publicación sobre Truth Social, Donald Trump dijo: «Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país de invasores. Una guerra que nunca hubiera sucedido si fuera presidente, ¡cero tiempos interesantes por delante! » El ataque se produjo días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró una reunión con Presidente ruso Vladimir Putin en Alaska en busca de un acuerdo de alto el fuego.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente