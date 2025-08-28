





Primer ministro Narendra Modi Recibió una llamada telefónica del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el miércoles, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) en un comunicado oficial. Según el MEA, el presidente Stubb compartió su evaluación de las recientes reuniones celebradas entre los líderes de Europa, Estados Unidos y Ucrania en Washington sobre la resolución del conflicto en Ucrania. El primer ministro Modi reiteró el apoyo constante de la India para una resolución pacífica del conflicto y la restauración temprana de la paz y la estabilidad.

Los líderes también revisaron el progreso en la relación bilateral de India-Finland y reafirmaron su compromiso de mejorar la asociación en campos emergentes, incluidas tecnologías cuánticas, 6G, inteligencia artificial, ciberseguridad y sostenibilidad. El MEA agregó que el presidente Stubb reiteró el apoyo de Finlandia para una conclusión temprana de un acuerdo de libre comercio de India-EU mutuamente beneficioso. También afirmó el apoyo al éxito de la Cumbre de Impacto AI que será organizado por India en 2026.

Primer ministro Modi invitó al presidente Stubb a visitar la India pronto, y ambos líderes acordaron permanecer en contacto. Al reflexionar sobre la conversación, el primer ministro Modi publicó en X, «tuvo una buena conversación con el presidente Alexander Stubb. Finlandia es un socio valioso en la UE. Discutió formas de fortalecer la cooperación en sectores clave como el comercio, la tecnología y la sostenibilidad. Intercambiado las perspectivas sobre los esfuerzos continuos para la resolución pacífica del conflicto en Ukraza».

Presidente Stubb También se hizo eco de un tono positivo en su publicación sobre X. Stubb dijo: «Una buena conversación con el Primer Ministro de India Narendra Modi. Discutimos la necesidad de una solución justa y duradera a la guerra de Rusia en Ucrania. Finalizar la guerra es de acuerdo con todos nuestros intereses, ItsA compartió la India. India juega una importancia. Nuestra cooperación crece y continúa «.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente