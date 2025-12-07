El primer ministro Modi dirigirá el debate sobre el 150 aniversario de Vande Mataram en Lok Sabha







El Primer Ministro (PM), Narendra Modi, iniciará el debate sobre el 150 aniversario de la canción nacional. ‘Vandé Mataram’en Lok Sabha el lunes, destacando varias facetas importantes y previamente desconocidas de la composición icónica, informó la agencia de noticias PTI.

Lok Sabha ha destinado 10 horas al debate titulado «Discusión sobre el 150 aniversario de la canción nacional Vande Mataram». Se espera que el Ministro de Defensa, Rajnath Singh, hable en segundo lugar, mientras que también participarán el líder adjunto del Congreso, Gaurav Gogoi, y la miembro del Parlamento (MP) de Wayanad, Priyanka Gandhi Vadra, entre otros.

El debate forma parte de las celebraciones de un año de duración que marcan los 150 años de Vande Mataram, un poema escrito por Bankim Chandra Chatterjee y afinado por Jadunath Bhattacharya. El primer ministro Modi criticó anteriormente al Congreso por eliminar estrofas clave de la canción en 1937, diciendo que «sembró las semillas de la partición». El 7 de noviembre, lanzó las celebraciones de un año de duración dirigidas especialmente a estudiantes y jóvenes para profundizar la conciencia sobre el significado de la canción.

Muchas facetas importantes y desconocidas relacionadas con Vande Mataram saldrán a la luz ante la nación durante el debate, dijeron funcionarios de PTI.

En Rajya Sabha, El Ministro del Interior, Amit Shah, iniciará el debate el martes, seguido por el Ministro de Salud y líder de la Cámara, JP Nadda.

Además del debate sobre Vande Mataram, la Cámara Baja del Parlamento discutirá reformas electorales el martes y miércoles, cubriendo todos los aspectos de la Revisión Intensiva Especial (SIR) en curso de los padrones electorales, informó el PTI. Está previsto que Rahul Gandhi, líder de la oposición, intervenga durante este debate.

Mientras tanto, el Rajya Sabha abordará las reformas electorales el miércoles y jueves, con Oposición el líder Mallikarjun Kharge entre los oradores.

El Congreso ha finalizado su lista de participantes para ambos debates. En Vande Mataram, además de Gogoi y Gandhi Vadra, los oradores incluyen a Deepender Hooda, Bimol Akoijam, Praniti Shinde, Prashant Padole, Kiran Chamala Reddy y Jyotsana Mahant. Para las reformas electorales, los portavoces del partido incluyen a KC Venugopal, Manish Tewari, Varsha Gaikwad, Mohammed Javaid, Ujjwal Raman Singh, Isa Khan, Ravi Mallu, Imran Masood, Gowaal Padavi y Jyothimani.

Los primeros dos días de la Sesión de Invierno, que comenzó el lunes 1 de diciembre, vieron repetidos aplazamientos debido a las protestas de la oposición en el SIR. La Sesión del Monzón también se vio interrumpida en gran medida por el mismo tema en Bihar.

(Con entradas PTI)





