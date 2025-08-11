El primer ministro Modi dice que ‘Make in India’ detrás del éxito de la Operación Sindoor







Primer ministro Narendra Modi El domingo dijo que la tecnología india y la iniciativa ‘Made in India’ estuvieron detrás del éxito de la Operación Sindoor, que llevó a Pakistán de rodillas en unas pocas horas. El mundo por primera vez vio la nueva cara de la India durante la Operación Sindoor cuando demostró su capacidad para destruir los centros terroristas en el fondo de Pakistán, dijo. Dijo que había un papel importante de Bangalore y su juventud en la Operación Sindoor.

El primer ministro subrayó que Bangalore se identifica con grandes ciudades del mundo. Al señalar que India no solo tiene que competir a nivel mundial, sino que también tiene que liderar, dijo: «Progresamos solo cuando nuestras ciudades sean inteligentes, rápidas y eficientes». En este contexto, dijo que el énfasis de su gobierno ha sido completar la infraestructura moderna. «La planificación urbana y la infraestructura urbana son muy necesarias en el siglo XXI y tenemos que preparar ciudades como Bengaluru Future», dijo el primer ministro.

Vande Bharat Trains

PM Modi el domingo marcó tres Vande Bharat Express Trains aquí el domingo. Mientras que el tan esperado Bengaluru-Belagavi Vande Bharat Express fue marcado por Modi en persona; El Shri Mata Vaishno Devi Katra-Amritsar, y los servicios de Ajni (Nagpur) -Pune Vande Bharat, se lanzaron virtualmente. El Bengaluru-Belagavi Vande Bharat Express será el 11º servicio de Vande Bharat en operar en Karnataka. Cubriendo 611 km en solo 8.5 horas, es el tren más rápido entre estas dos ciudades, ahorrando aproximadamente 1 hora y 20 minutos desde KSR Bengaluru hasta Belagavi y 1 hora 40 minutos de Belagavi-Kksr Bengaluru en comparación con los servicios existentes, dijeron funcionarios ferroviarios.

PM inaugura la línea metropolitana

PM Modi el domingo inauguró la línea amarilla de Bangalore Metro Railque se espera que alivie la congestión del tráfico en varios corredores muy congestionados que conectan el centro de TI de la ciudad. El primer ministro también tomó un paseo en el metro desde RV Road (Ragigudda) hasta la estación electrónica de metro de la ciudad e interactuó con los estudiantes durante el viaje. Con la apertura de la línea amarilla, la red operativa de ferrocarriles metropolitanos en Bangalore aumentará a más de 96 km que sirve a una gran población en la región. También colocó la base para la Fase 3 del Proyecto Rail Metro de Bangalore por valor de más de 15.610 millones de rupias.

