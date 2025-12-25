





Primer ministro Narendra ModiAl tiempo que elogió el ecosistema deportivo dentro del país, dijo que las irregularidades en la selección de equipos y deportes que a menudo ocurrían antes de 2014 terminaron hace una década, y ahora los niños incluso de las familias más pobres pueden llegar a los niveles más altos simplemente a través del trabajo duro y el talento.

En su intervención en el `Sansad Khel Mahotsav`, un festival deportivo y de fitness destinado a promover la cultura deportiva y el liderazgo entre los jóvenes, el Primer Ministro Modi dijo que la escala del Mahotsav es tan vasta como su impacto.

A través de esta iniciativa, el primer ministro Modi destacó además que la nación está descubriendo miles de deportistas talentosos, informó PTI.

El Primer Ministro Modi, si bien destacó el desarrollo de la infraestructura deportiva en la India, enfatizó aún más: «El festival está emergiendo constantemente como un fuerte pilar del empoderamiento juvenil y la construcción de la nación. Otro aspecto especial del `Sansad Khel Mahotsav` es la forma en que está desempeñando un papel transformador en el cambio de mentalidad de la sociedad», como lo citó la agencia de noticias PTI.

Además, el primer ministro dijo que antes de 2014, las irregularidades en selección de equipos y deportes La infraestructura a menudo tuvo lugar en los deportes.

El primer ministro añadió: «Hoy, esas prácticas han llegado a su fin. Incluso los niños de las familias más pobres ahora pueden ascender a los niveles más altos simplemente mediante el trabajo duro y el talento, según PTI.

Modi también se refirió a la asignación de más de 3.000 millones de rupias para el presupuesto deportivo del país, que era menos de 1.200 millones de rupias antes de 2014.

Elogiando el apoyo financiero que se brinda a los atletas en ciernes, dijo que a través de un plan especial, los atletas reciben una asistencia financiera mensual que oscila entre 25.000 y 50.000 rupias cada uno.

Modi destacó además: «Hoy quiero decirle a todos los atletas del país que no solo están jugando por su propia victoria; están jugando para el país y por el honor y la dignidad del tricolor», citado por PTI.

El primer ministro también ha pedido a todos los padres que animen a sus hijos a practicar deportes y les den oportunidades para participar en actividades deportivas.

Dijo que el deporte no es sólo una parte del aprendizaje; también es importante para un cuerpo sano y una mente sana.

Al describir cómo está creciendo la cultura deportiva en el país, el Primer Ministro dijo que de todos los rincones del país están surgiendo ejemplos inspiradores que motivan a la nación.

«Hoy en día, los atletas de la India están batiendo récords, estableciendo nuevos puntos de referencia y llevando a la India a nuevas alturas en el mapa deportivo mundial», añadió el primer ministro Modi.

Primer ministro Modi Dijo que hasta hace unos años los familiares regañaban y reprendían al niño por jugar demasiado, ya que entonces se consideraba una pérdida de tiempo.

El Primer Ministro también dijo: «Ahora comprenden que sus hijos, al destacarse en los deportes, pueden cambiar no sólo su propio destino y el de su familia, sino también el de todo el pueblo y la sociedad. Hoy en día, las oportunidades en el deporte no son limitadas sino ilimitadas», según cita la agencia de noticias PTI.

(Con aportes de PTI)





