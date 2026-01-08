El primer ministro Modi destaca el espíritu de civilización cuando comienza Somnath Swabhiman Parv







Primer ministro Narendra Modi ha dicho que el Somnath Swabhiman Parv, que comienza el jueves, trata de recordar a los innumerables hijos de Bharat Mata, que nunca transigieron con sus principios y valores.

Las celebraciones, que duran un año, marcan la resistencia de la civilización india, que reconstruyó el templo de Somnath en Veraval, en Gujarat, que fue devastado repetidamente por invasores extranjeros.

«¡Jai Somnath! Somnath Swabhiman Parv comienza hoy. Hace mil años, en enero de 1026, Somnath enfrentó su primer ataque. El ataque de 1026 y los ataques posteriores no pudieron disminuir la fe eterna de millones, ni quebrar el espíritu de civilización que reconstruyó Somnath una y otra vez», dijo Modi en una publicación en X.

Está previsto que el primer ministro participe en el Somnath Swabhiman Parv en el templo el 11 de enero.

Modi también compartió algunas fotografías de sus visitas anteriores a somnath e instó a sus seguidores a compartir sus fotos usando el hashtag #SomnathSwabhimanParv.

«Somnath Swabhiman Parv trata de recordar a los innumerables hijos de Bharat Mata, que nunca transigieron con sus principios y su ética. Por muy desalentadores que fueran los tiempos, su determinación permaneció inquebrantable y su compromiso con nuestra ética inquebrantable», dijo Modi.

El primer ministro también compartió algunos fragmentos de un programa celebrado en Somnath el 31 de octubre de 2001, para conmemorar los 50 años desde que el templo reconstruido abrió sus puertas en presencia del entonces presidente Rajendra Prasad en 1951.

«Los esfuerzos de Sardar Patel, KM Munshi y varios otros en la reconstrucción del templo de Somnath fueron notables. Al programa de 2001 asistieron el entonces Primer Ministro Atal Ji, el Ministro del Interior Advani Ji y varios otros dignatarios», dijo Modi.

«En 2026, cumpliremos 75 años desde la gran ceremonia de 1951″, añadió el Primer Ministro.

