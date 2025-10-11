El primer ministro Modi debe aclarar la exclusión de mujeres periodistas del evento afgano: Priyanka







La diputada del Congreso Priyanka Gandhi Vadra instó el sábado Primer Ministro Narendra Modi para aclarar su postura sobre la exclusión de mujeres periodistas de la conferencia de prensa del Ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, en Nueva Delhi.

Criticó al gobierno por «permitir el insulto» a las mujeres periodistas y cuestionó si el apoyo del Primer Ministro a los derechos de las mujeres es simplemente una «postura conveniente» que cambia de una elección a otra.

En una publicación en X, el diputado Wayanad dijo: «Primer Ministro Narendra Modi ji, por favor aclare su posición sobre la eliminación de mujeres periodistas de la conferencia de prensa del representante de los talibanes en su visita a la India. Si su reconocimiento de los derechos de las mujeres no es sólo una postura conveniente de una elección a otra, entonces, ¿cómo se ha permitido este insulto a algunas de las mujeres más competentes de la India en nuestro país, un país cuyas mujeres son su columna vertebral y su orgullo.»

Una controversia estalló en Nueva Delhi después de que supuestamente se prohibiera a las periodistas indias asistir a una conferencia de prensa celebrada por el Ministro de Asuntos Exteriores en funciones de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, en la Embajada de Afganistán.

El ex Ministro del Interior de la Unión y alto líder del Congreso, P. Chidambaram, expresó su conmoción y decepción por el incidente y afirmó que los periodistas deberían haber boicoteado el evento en solidaridad con sus homólogas femeninas.

«Me sorprende que las mujeres periodistas fueran excluidas de la conferencia de prensa ofrecida por el señor Amir Khan Muttaqi de Afganistán. En mi opinión personal, los periodistas deberían haber abandonado cuando descubrieron que sus colegas mujeres estaban excluidas (o no invitadas)», dijo en una publicación en X.

La diputada del Congreso Karti P Chidambaram también criticó al gobierno del Partido Bharatiya Janata (BJP) por el tema y expresó su decepción con el ministro de Asuntos Exteriores, S Jaishankar.

«Entiendo las compulsiones geopolíticas que nos obligan a colaborar con los talibanes, pero acceder a sus costumbres discriminatorias y simplemente primitivas es absolutamente ridículo. Es muy decepcionante observar la conducta del Ministerio de Asuntos Exteriores y S Jaishankar al excluir a las mujeres periodistas de la rueda de prensa del ministro talibán», afirmó.

El ministro talibán se encuentra en una visita de una semana a la India, que comenzará del 9 al 16 de octubre. Esta es la primera delegación de alto nivel de Kabul a la India desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021.

