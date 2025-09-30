El primer ministro Modi da la bienvenida al plan de Donald Trump para poner fin al conflicto de Gaza







El primer ministro Narendra Modi dio la bienvenida al presidente de los Estados Unidos Donald Trump Planee terminar con el conflicto de Gaza, diciendo que proporciona un camino viable hacia la paz, la seguridad y el desarrollo a largo plazo para el pueblo palestino e israelí, así como para la región más grande de Asia occidental.

En un puesto X después de que Trump anunció el plan en presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el primer ministro Modi expresó la esperanza de que «todos los interesados ​​se unan detrás de la iniciativa del presidente Trump y apoyen este esfuerzo para poner fin al conflicto y asegurar la paz».

«Damos la bienvenida al anuncio del presidente Donald J Trump de un plan integral para poner fin al Conflicto de gaza. Proporciona una vía viable para la paz, la seguridad y el desarrollo sostenibles a largo plazo para el pueblo palestino e israelí, como también para la región de Asia Occidental más grande «, decía la publicación del primer ministro Modi.

Damos la bienvenida al anuncio del presidente Donald J. Trump de un plan integral para poner fin al conflicto de Gaza. Proporciona un camino viable a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenibles a largo y a largo plazo para el pueblo palestino e israelí, como también para la región más grande de Asia Occidental. Nosotros… – Narendra Modi (@Narendramodi) 30 de septiembre de 2025

Trump y Netanyahu dijeron el lunes que han acordado un plan para poner fin a la guerra en Gaza, pero no está claro si Hamas aceptará los términos.

Trump había establecido un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra de Israel-Hamas y establecer una junta de gobierno temporal en el territorio palestino golpeado por la guerra, que estaría encabezado por Trump e incluiría al ex primer ministro británico Tony Blair.

El plan ha sido bien recibido por varias naciones occidentales, incluidas Francia e Italia, así como países árabes y musulmanes, como Qatar, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán.

Si el plan es aceptado por ambas partes, la guerra terminará de inmediato, con todos los cautivos sostenidos en Gaza vivos y muertos regresaron en 72 horas, y los prisioneros palestinos liberados. La Franja de Gaza debe ser gobernada temporalmente por un gobierno tecnocrático palestino, sin ningún papel para Hamas, e Israel no anexará Gaza.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu usó un Casa blanca Visite el lunes para extender una disculpa formal a su homólogo de Qatar para una huelga militar reciente dirigida a los funcionarios de Hamas en el emirato del Golfo que enfureció a los líderes árabes y provocó raras críticas por parte de los Estados Unidos de Israel.

Mientras tanto, la Casa Blanca ha publicado un plan de Trump para poner fin a la Guerra de Israel-Hamas y el gobierno de Gaza. No hay una palabra inmediata sobre si Israel o Hamas han aceptado el acuerdo presentado por la administración estadounidense.

(Con insumos de agencias)









Fuente