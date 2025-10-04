El primer ministro Modi da la bienvenida al papel decisivo de Trump en el avance de la paz en Gaza







India da la bienvenida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a medida que los esfuerzos de paz en Gaza hacen un progreso decisivo, Primer Ministro Narendra Modi dijo el sábado.

Modi se refirió a las indicaciones de la liberación de rehenes israelíes por Hamas y dijo que marca un importante paso adelante en los esfuerzos por restaurar la paz en la región.

Dijo en X: «India continuará apoyando firmemente todos los esfuerzos hacia una paz duradera y justa».

Trump ha ordenado a Israel que deje de bombardear el Tira de gaza Después de que Hamas dijo que había aceptado algunos elementos de su plan para terminar la guerra de casi dos años y devolver a todos los rehenes restantes tomados en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Hamas dijo que estaba dispuesto a liberar a los rehenes y entregar el poder a otros palestinos, pero que otros aspectos del plan requieren más consultas entre los palestinos.

