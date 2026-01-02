El primer ministro Modi comparte un mensaje motivador de Año Nuevo basado en la sabiduría sánscrita







Primer ministro Narendra Modi el viernes compartió un mensaje inspirador en las redes sociales, alentando a las personas a avanzar en la vida con determinación, claridad de propósito y confianza a medida que avanza el nuevo año.

En una publicación en X, el Primer Ministro escribió: «Deseo que en los próximos tiempos puedas lograr el éxito en cada uno de tus esfuerzos. Con determinación y fuerza de voluntad, que tus propósitos se cumplan en el nuevo año».

El primer ministro Modi también compartió un shloka en sánscrito: “El éxito es seguro, tome una decisión firme y libere su mente del remordimiento, con una mente alerta avance por el camino hacia la prosperidad”. (traducido libremente del sánscrito).

Basándose en el pensamiento sánscrito, el primer ministro Modi buscó una vez más conectar la cultura contemporánea aspiraciones con las tradiciones filosóficas de la India, enfatizando la fuerza interior y la claridad como bases para el éxito.

Más temprano el jueves, el Primer Ministro Modi transmitió cálidos saludos a la nación con motivo del Año Nuevo, expresando deseos de paz, prosperidad y bienestar general en la sociedad.

En otra publicación en X, el Primer Ministro dijo: «¡Deseándoles a todos un maravilloso 2026! Que el año que viene traiga buena salud y prosperidad, con éxito en sus esfuerzos y satisfacción en todo lo que hagan. Orando por la paz y la felicidad en nuestra sociedad».

El mensaje de Año Nuevo subrayó las esperanzas de armonía colectiva e individual. cumplimientoal mismo tiempo que refleja el énfasis del Primer Ministro en la salud, la prosperidad y la paz social como prioridades clave para el próximo año.

Además, mientras extendía sus deseos de Año Nuevo el jueves, el primer ministro Modi compartió otro shloka en sánscrito que destaca el propósito más amplio de la vida. El verso, traducido al inglés, afirma que “el objetivo de la vida debe ser estar equipado con cualidades como conocimiento, riqueza, valentía, poder, fuerza, memoria, independencia, habilidad, brillantez, paciencia y ternura”.

En conjunto, los mensajes del Primer Ministro de los últimos dos días combinaron orientación motivacional con reflexiones culturales y filosóficas, alentando a los ciudadanos a perseguir el éxito con determinación y al mismo tiempo fomentando valores que contribuir al crecimiento personal y al bienestar social.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente