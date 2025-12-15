El primer ministro Modi comenzará hoy una gira por tres países: Jordania, Etiopía y Omán







Primer ministro Narendra Modi se embarcará en una gira por tres países a partir del lunes, que incluirá Jordania, Etiopía y Omán. El primer ministro Modi llegará a Jordania el lunes por invitación del rey Abdullah II bin Al Hussein. Durante la visita de dos días al Reino Hachemita, el Primer Ministro Modi se reunirá con el Rey Abdullah II bin Al Hussein para revisar toda la gama de relaciones entre India y Jordania e intercambiar perspectivas sobre cuestiones regionales.

Esta visita, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA), marca el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, presenta una oportunidad para fortalecer aún más el compromiso bilateral entre India y Jordania, explorar nuevas vías de colaboración para el crecimiento y la prosperidad mutuos y reiterar nuestro compromiso de promover la paz, la prosperidad, la seguridad y la estabilidad regionales.

En la segunda etapa de la visita, por invitación del Primer Ministro de EtiopíaAbiy Ahmed Ali, el Primer Ministro Modi realizará una visita de Estado a Etiopía a partir del 16 de diciembre. Esta será la primera visita del Primer Ministro Modi a la nación africana. «Mantendrá amplias conversaciones con el Primer Ministro Dr. Abiy Ahmed Ali sobre todos los aspectos de las relaciones bilaterales entre India y Etiopía. Como socios en el Sur Global, la visita será una reiteración del compromiso compartido de las dos naciones para promover estrechos vínculos de amistad y cooperación bilateral», se lee en un comunicado emitido por el MEA. En la etapa final de su visita, por invitación del Sultán Haitham bin Tarik de Omán, el Primer Ministro Modi visitará Omán del 17 al 18 de diciembre.

«India y Omán comparten una asociación estratégica integral respaldada por vínculos centenarios de amistad, vínculos comerciales y fuertes vínculos entre pueblos. La visita marcará 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y sigue a la visita de Estado de Su Majestad el Sultán de Omán a la India en diciembre de 2023. Esta visita será una oportunidad para que ambas partes revisen exhaustivamente la asociación bilateral, incluso en las áreas de comercio, inversión, energía, defensa, seguridad, tecnología, agricultura y cultura, así como intercambiar puntos de vista sobre cuestiones regionales y globales de interés mutuo», afirmó el MEA. Esta será la segunda visita del primer ministro Modi a Omán.

