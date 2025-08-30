El primer ministro Modi aterriza en China, mantendrá conversaciones con el presidente xi







Después de una brecha de más de siete años, primer ministro Narendra Modi Aterrizó en China el sábado por la noche en una visita muy observada que asumió una mayor importancia en vista de una repentina recesión en los lazos de India-Estados Unidos provocadas por las políticas de Washington sobre el comercio y la tarifa.

Modi está visitando esta ciudad del norte de China principalmente para asistir a la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

Sin embargo, su reunión programada con el presidente chino Xi Jinping el domingo en los márgenes de la cumbre ha asumido una mayor importancia frente a la pelea de tarifas de Washington que ha afectado a casi todas las principales economías en todo el mundo.

En las conversaciones, se espera que Modi y Xi hagan un balance de los lazos económicos de la India-China y deliberan en los pasos para normalizar aún más las relaciones que se vieron bajo una tensión severa después de la fila fronteriza del este de Ladakh.

«Aterrizó en Tianjin, China. Esperamos deliberaciones en la Cumbre SCO y conocer a varios líderes mundiales», dijo el primer ministro en un puesto en las redes sociales, poco después de llegar aquí desde Japón en el segundo y último tramo de su viaje de dos naciones.

Modi recibió una cálida bienvenida en su hotel por un grupo de artistas con música y danza clásica india.

También se espera que el primer ministro realice conversaciones bilaterales con Presidente ruso Vladimir Putin y varios otros líderes al margen de la Cumbre SCO.

Antes de su viaje a Tianjin, Modi dijo que es importante que India y China trabajen juntos para llevar estabilidad al orden económico mundial.

En una entrevista con el Yomiuri Shimbun de Japón, Modi dijo que las relaciones bilaterales estables, predecibles y amigables entre India y China pueden tener un impacto positivo en la paz y la prosperidad regional y global.

«Dada la volatilidad actual en la economía mundial, también es importante para India y China, como dos economías principales, trabajar juntas para llevar estabilidad al orden económico mundial», dijo Modi en la entrevista publicada el viernes.

El viaje de Modi a China se produce menos de quince días después de que el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, visitara India.

Siguiendo las amplias conversaciones de Wang con Ministro de Asuntos Externos S Jaishankar y el asesor de seguridad nacional Ajit Doval, las dos partes presentaron una serie de medidas para una relación «estable, cooperativa y con visión de futuro» entre los dos lados.

Las medidas incluyeron el mantenimiento conjunto de la paz a lo largo de la frontera impugnada, la reapertura del comercio fronterizo y la reanudación de los servicios de vuelo directo lo antes posible.

En los últimos meses, ambas partes han iniciado una serie de medidas para reiniciar sus lazos que se vieron bajo una tensión severa luego de los enfrentamientos mortales entre las tropas indias y chinas en el valle de Galwan en junio de 2020.

El primer ministro visitó por última vez Porcelana en junio de 2018 para asistir a la Cumbre SCO. El presidente chino, Xi Jinping, visitó India en octubre de 2019 para la segunda «cumbre informal».

El enfrentamiento del este de Ladakh terminó efectivamente después de completar el proceso de desconexión desde los últimos dos puntos de fricción de Demchok y Depsang bajo un acuerdo finalizado el 21 de octubre del año pasado.

