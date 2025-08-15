El primer ministro Modi anuncia la misión de demografía para abordar la infiltración ilegal







Primer ministro Narendra Modi El viernes advirtió a las personas de una conspiración premeditada para cambiar la demografía del país a través de la infiltración ilegal y dijo que ninguna nación puede tolerar intrusos, ya que anunció una misión de demografía de alta potencia para abordar el problema, informó PTI.

En su discurso a la nación desde las murallas del Fuerte Rojo en el 79º Día de la Independencia de la India, el primer ministro Modi dijo que los antepasados del país hicieron el sacrificio supremo para ganar libertad para los indios y que es deber de sus ciudadanos no aceptar tales actividades.

«Hoy quiero alertar al país sobre una preocupación, un desafío. Bajo una conspiración bien pensada, se está cambiando la demografía del país. Se están sembrando las semillas de una nueva crisis. Estos` `ghuspaithiya ‘(intrusos) están arrebatando la vida de los jóvenes de mi país, estos` `ghuspaithiya’ apuntan a las sisters y a los sisters de mis países, esto será tolerado, lo que serán tolerados. `Ghuspaithiya` están engañando a las tribus inocentes y agarrar su tierra. Maneras de PM dijo, informó PTI.

El primer ministro dijo que su gobierno ha decidido lanzar una misión de demografía de alta potencia para abordar esta crisis.

«Desde las murallas de Red Fort hoy, quiero decir que hemos decidido comenzar una misión de demografía de alta potencia. Esta misión definitivamente hará su trabajo de manera bien pensada en un período de tiempo establecido para lidiar con la grave crisis que se avecina sobre India y estamos avanzando en esa dirección».

El primer ministro Modi advirtió que cuando se producen cambios demográficos, especialmente en las áreas fronterizas, crean una crisis de seguridad nacional.

«También crea una crisis para nuestra unidad, integridad y progreso. Siembra las semillas de la tensión social. No nación En el mundo puede entregar su país a `Ghuspaithiya`, entonces, ¿cómo podemos entregarles a Bharat a ellos?», Destacó Modi, informó PTI.

«Nuestros antepasados ganaron libertad para nosotros haciendo sus sacrificios supremos. Nos dieron una India independiente y es nuestro deber que no aceptemos tales actividades. Este será nuestro verdadero homenaje a ellos», agregó, informó PTI.

El primer ministro Modi había advertido sobre la infiltración durante las encuestas de 2024 Lok Sabha y había usado el término `Ghuspaithiya` en su campaña electoral.

El BJP ha estado planteando el tema de los inmigrantes ilegales de Bangladesh casándose con niñas tribales en Bengala Occidental y Jharkhand. El partido también ha planteado la cuestión de los inmigrantes ilegales en Assam también.

La oposición ha alegado que el BJP está utilizando la revisión intensiva especial (SIR) de los rollos electorales en Bihar, que luego se implementará en Bengala y Assam, para atacar a tales inmigrantes ilegales, especialmente a los de la comunidad minoritaria.

Los comentarios asumen significado con Bengala Occidental yendo a la Encuestas el próximo año.

(Con entradas de PTI)





