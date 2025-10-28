El primer ministro japonés Takaichi nomina al presidente estadounidense Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz







El primer ministro japonés, Sanae Takaichi, ha informado El presidente estadounidense Donald Trump que ella lo nominó para el Premio Nobel de la Paz, informó Kyodo News, citando a la Casa Blanca. El anuncio se produjo durante la actual visita diplomática de Trump a Asia, que incluyó una reunión con Takaichi en el Palacio de Akasaka en Tokio.

Takaichi, quien asumió recientemente el cargo, elogió a Trump por sus contribuciones diplomáticas, en particular su papel en la obtención de acuerdos de paz, informó la agencia de noticias ANI.

Destacó sus esfuerzos para negociar un alto el fuego entre Tailandia y Camboya y sus contribuciones para asegurar la paz en Gaza.

«El señor presidente logró asegurar un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya… además, el acuerdo que usted logró recientemente en el Medio Oriente es un logro histórico sin precedentes», dijo el primer ministro japonés.

Los comentarios de Takaichi alinearse con la frecuente afirmación de Trump de ser el «Presidente de la Paz», un título que utiliza para enfatizar su participación en la resolución de varios conflictos globales, incluidos aquellos entre Tailandia y Camboya, y en Gaza.

Aunque Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz este año, sigue obteniendo apoyo internacional para ese honor. Países como Israel, Pakistán, Camboya y Tailandia han expresado su apoyo a la nominación del presidente estadounidense.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, también reiteró su apoyo a El Premio Nobel de la Paz de Trump nominación, lo que refleja los esfuerzos de paz del presidente de Estados Unidos entre su país y Tailandia.

En Kuala Lumpur, Hun declaró: «Reconociendo su dedicación inquebrantable y sus esfuerzos decididos para promover la paz, no sólo entre Camboya y Tailandia sino también entre otras naciones, y reflejando la gratitud del pueblo camboyano, he nominado al presidente Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz».

En julio, el presidente gabonés, Brice Oligui Nguema, elogió de manera similar El papel de Trump en mediar la paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo, afirmando que Trump «merece un Premio Nobel de la Paz» por traer la paz a la región.

Mientras tanto, durante su reunión con Takaichi, Trump y el primer ministro japonés firmaron acuerdos de cooperación para asegurar y suministrar minerales críticos, incluidas tierras raras, como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad económica, particularmente en relación con China, informó ANI.

Takaichi describió la relación entre Japón y Estados Unidos como la «mayor alianza del mundo» y expresó su compromiso de iniciar una «nueva era dorada» de cooperación. Trump se hizo eco de sus sentimientos y dijo que tendrían «una relación fantástica», y agregó: «Siempre he tenido un gran amor por Japón y un gran respeto por Japón, y diré que esta será una relación más fuerte que nunca».

Además, le aseguró a Takaichi: «Sólo quiero hacerle saber: cada vez que tenga alguna pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que desee, cualquier favor que necesite, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a Japón, estaremos allí».

La gira de Trump por Asia comenzó en Malasiadonde desempeñó un papel clave en la intermediación del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya. Después de Japón, continuará su gira con visitas a Corea del Sur, donde asistirá a la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, para discutir las tensiones comerciales, informó ANI.

(Con entradas ANI)





Fuente