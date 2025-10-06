El primer ministro francés renuncia después de solo 2 semanas en el cargo







El recién nombrado primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renunció el lunes, solo un día después de anunciar su gabinete y solo dos semanas después de asumir el cargo.

En una declaración oficial, el Palacio Elysée confirmó que el presidente Emmanuel Macron ha aceptado su renuncia.

