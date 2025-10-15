El primer ministro de Sri Lanka visitará la India por primera vez el 16 de octubre







Primer Ministro de Sri Lanka Está previsto que Harini Amarasuriya visite la India del 16 al 18 de octubre. Esta será la primera visita oficial del Primer Ministro de Sri Lanka a la India desde que asumió el cargo, dijo el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según informó la agencia de noticias ANI, el primer ministro Harini se reunirá con líderes políticos indios para discutir cuestiones bilaterales de interés mutuo para ambos países.

Como parte de su visita, Harini Amarasuriya pronunciará el discurso de apertura en un evento para los medios en Delhi, según informó la agencia de noticias ANI.

Además, al abordar su visita, la MEA declaró que Harini Amarasuriya, quien también es Ministra de Educación de Sri Lanka, visitará el Instituto Indio de Tecnología (IIT) en Delhi, así como NITI Aayog explorar vías de colaboración en los ámbitos de la educación y la tecnología.

El Primer Ministro de Sri Lanka es un alumno distinguido del Hindu College de la Universidad de Delhi. Además, también visitará su alma mater. Además, participará en un evento de negocios para fortalecer los vínculos comerciales entre los países, según MEA.

La visita del Primer Ministro de Sri Lanka continúa la tradición de intercambios regulares de alto nivel entre la India y Sri Lanka, promoviendo los profundos y multifacéticos vínculos bilaterales.

Además, fortalecerá aún más los lazos de amistad, reforzados por la «Visión MAHASAGAR» de la India y su política de «La vecindad primero».

Anteriormente, el 2 de octubre, Amarasuriya, junto con Alto Comisionado de la India Santosh Jha, también ofreció homenajes florales ante la estatua de Mahatma Gandhi en Temple Trees, en la Oficina del Primer Ministro en Colombo.

Mientras compartía imágenes en la plataforma de redes sociales X, la Alta Comisión de la India en Colombo, Sri Lanka, escribió: «El Honorable Primer Ministro Dr. Harini, junto con el Alto Comisionado Santjha, ofrecieron hoy tributos florales ante la estatua de Mahatma Gandhi en Temple Trees, la residencia oficial y oficina del Primer Ministro».

Este año se cumple el 156 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, recordado como el Padre de la Nación por su papel fundamental en la lucha por la libertad de la India.

Nacido el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, Gujarat, Mohandas Karamchand Gandhi, venerado como Mahatma Gandhi, fue el pionero de la resistencia no violenta.

El 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi fue asesinado por Nathuram Godse en Gandhi Smriti en Nueva Delhi, pocos meses después de que la India obtuviera la independencia.

(Con aportes de PTI)





