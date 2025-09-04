El primer ministro de Singapur, Wong se reúne con el presidente Droupadi Murmu en Rashtrapati Bhavan







Primer Ministro de Singapur (PM) Lawrence Wong, que está en una visita de tres días a IndiaMet presidente Droupadi Murmu en Rashtrapati Bhavan en Nueva Delhi el jueves, informó la agencia de noticias ANI.

El primer ministro Lawrence Wong de Singapur llamó al presidente Droupadi Murmu en Rashtrapati Bhavan. Ambos líderes acordaron que las interacciones regulares en los niveles políticos más altos son un sello distintivo de la relación India-singapures. Expresaron la confianza de que India-Singapore … pic.twitter.com/lzg7btblqe – Presidente de la India (@rashtrapatibhvn) 4 de septiembre de 2025

La visita de Wong a la India marca el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Más temprano en el día, PM Wong celebró una reunión con el asesor de seguridad nacional (NSA) Ajit Doval, informó ANI.

También tuvo una discusión «extensa y fructífera» con el primer ministro Narendra Modi en Hyderabad House el jueves.

Los dos líderes inauguraron conjuntamente la Fase 2 de la Terminal JN Port PSA Mumbai (BMCT) en presencia de funcionarios de ambos países.

Se firmaron varios memorandos de comprensión (MOU) entre India y Singapur durante el evento.

Wong también tuvo numerosas interacciones con líderes indios clave, incluido el ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar, el Ministro de Salud de la Unión JP Nadda, Ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman, y el Ministro de Educación Dharmendra Pradhan.

Después de reunirse con el primer ministro Wong, Pradhan publicó en X: «Un placer llamar al primer ministro de Singapur, el Sr. @LawrenceWongst, esta tarde. Su visita a la India es especial, ya que este año marca el sexagésimo año de relaciones diplomáticas entre nuestros dos grandes países».

Además, mencionó que ambos líderes mantuvieron discusiones significativas sobre «expandir nuestros compromisos bilaterales en la educación escolar, la educación superior, la educación vocacional, la investigación, la innovación y el emprendimiento».

«También acordamos trabajar juntos para desarrollar la capacidad de los maestros, aumentar la destreza y la capacidad de la investigación, fortalecer el ecosistema de calificaciones y facilitar más los intercambios de estudiantes en las IEI de ambos países con el fin de proporcionar perspectivas globales de la enriquecedora y un ambiente enriquecedor.

Wong compartió un video sobre x mostrando logros clave del día: «Se reunió con PM @Narendramodi hoy. Lanzamos una ambiciosa hoja de ruta para la asociación estratégica integral de SG-India, trazando cooperación en la fabricación avanzada, semiconductores, sostenibilidad y áreas emergentes como la digitalización, la IA y el espacio». «.

Por invitación de PM Ways, Su homólogo singapurense Lawrence Wong está en una visita oficial a la India del 2 al 4 de septiembre. Esta es su primera visita a la India en su calidad de primer ministro de Singapur, informó ANI.

Está acompañado por su cónyuge y una delegación de alto nivel que incluye ministros del gabinete y altos funcionarios.

(Con entradas ANI)









