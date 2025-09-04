El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, llega a una visita de tres días a la India







Se firmarán cinco acuerdos que proporcionan vínculos en sectores como el envío, la aviación civil y el espacio entre la India y Singapur Durante el viaje de tres días del primer ministro de Singapur, Lawrence Wong a Nueva Delhi, comenzó el martes.

Fuentes autorizadas dijeron que el enfoque general de la primera visita de Wong a la India como primer ministro será explorar más formas de ampliar la participación económica bidireccional basada en las complementaridades fundamentales entre las dos partes.

Primer ministro Narendra Modi Y Wong celebrará conversaciones amplias el jueves después de las cuales están preparados para inaugurar prácticamente una terminal de contenedores en el puerto Nhava Sheva en Mumbai.

