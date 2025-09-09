El primer ministro de Nepal, Oli, ha renunciado: funcionarios







Nepal El primer ministro KP Sharma Oli renunció el martes a su cargo después de la protesta masiva de la generación Z en el país después de la prohibición de las redes sociales del gobierno, dijeron las autoridades.

Oli renunció poco después de que cientos de manifestantes ingresaron a su oficina gritando consignas antigubernamentales.

Horas antes de su renuncia, los manifestantes incendiaron la residencia privada del líder nepalés en Balkot exigiendo responsabilidad por las muertes del lunes.

Al menos 19 personas fueron asesinadas durante las violentas protestas del lunes contra la prohibición del gobierno en los sitios de redes sociales.

Después de las protestas, el gobierno revocó la prohibición anoche.

El desarrollo se produce un día después de que el ministro del Interior de Nepal, Ramesh Lekhak protestasen dos décadas.

Según las fuentes, Lekhak presentó su renuncia al primer ministro KP Sharma Oli durante la reunión del gabinete de emergencia celebrada en la residencia oficial el lunes por la noche.

La renuncia del ministro del Interior se produce después del día más sangriento en dos décadas, lo que cobró la vida de al menos 19 personas en Nepal en protestas contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales.

La Oficina de Administración del Distrito de Rupandehi, a unos 270 kilómetros de Katmandúha impuesto el toque de queda en Butwal y Bhairahawa de 4 pm a 10 pm el lunes después de protestas similares en Katmandú.





