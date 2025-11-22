VIVA – Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahimabre su voz ante el escándalo de falsificación de documentos de siete jugadores naturalizados que arrastra a la Federación de Fútbol de Malasia (familia). Anwar enfatizó que este caso no es un asunto trivial y debe ser investigado a fondo.

Mientras estaba en Johannesburgo, Rusia, Anwar mencionó sanciones. fifa a FAM no puede tomarse a la ligera. Aun así, enfatizó que el gobierno no intervendría en el proceso legal.

«Sí, es un gran problema. El gobierno lo ha investigado y no habrá ningún intento de cerrar este caso», dijo Anwar el viernes, citado por Berita Harian.

Anwar comprende que el público insta a actuar con rapidez. Sin embargo, según él, el proceso judicial debe seguir su curso para no dar la impresión de que el gobierno interfiere en los asuntos de las FAM.

«Sé que la gente está impaciente… Dicen que no actuamos. Pero todo debe seguir el proceso normal», afirmó.

Anwar también negó firmemente la cuestión de que el gobierno intentara obstruir la investigación. Confirmó que el gobierno está presionando para que este caso de falsificación de documentos se resuelva de manera transparente.

A pesar del escándalo, Anwar espera que el desarrollo del fútbol malasio siga funcionando correctamente. No rechazó el programa de naturalización, pero enfatizó que todos los procesos deben realizarse según las reglas.

«También soy un aficionado a los deportes. Lo ideal sería desarrollar el talento local y para ello hemos distribuido fondos», afirmó.

Anteriormente, la FIFA impuso sanciones a la FAM a finales de septiembre por presunta falsificación de documentos de siete jugadores naturalizados. La FAM rechazó las acusaciones y presentó un recurso de apelación, pero la FIFA lo rechazó.

Poco después, la FIFA publicó el documento falsificado y dijo que la FAM había admitido la falsificación. Por tanto, las sanciones contra Malasia son ahora definitivas y vinculantes.