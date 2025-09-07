





El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció el domingo que renunciará después de las crecientes llamadas de su partido para asumir la responsabilidad de una derrota histórica en el parlamentario de julio elección.

Ishiba, quien asumió el cargo en octubre, había resistido las demandas de los oponentes de derecha en su propio partido durante más de un mes, diciendo que tal paso causaría un vacío político cuando Japón enfrenta desafíos clave dentro y fuera del país.

La renuncia se produjo un día antes de que su Partido Liberal Democrático (LDP) debía decidir si celebrar una elección de liderazgo temprano, una moción virtual de sin confianza en su contra si se aprueba.

Ishiba dijo durante una conferencia de prensa televisada que comenzaría un proceso para celebrar un voto de liderazgo del partido para elegir su reemplazo y que no había necesidad de la decisión del lunes.

Si el Primer Ministro hubiera quedado, inevitablemente habría luchado por manejar su partido dividido y su gobierno minoritario.

En julio, la coalición gobernante de Ishiba no pudo asegurar una mayoría en la cámara alta de 248 asientos en una elección parlamentaria crucial, sacudiendo aún más la estabilidad de su gobierno. La derrota agregada a una derrota electoral anterior en la Cámara Baja, donde la coalición dirigida por el partido también había perdido la mayoría.

Su decisión se produjo después de su reunión el sábado con el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi y su mentor percibido, el ex primer ministro Yoshihide Suga, quien aparentemente sugirió la renuncia de Ishiba antes de la votación del lunes.

Anteriormente había insistido en quedarse, enfatizando la necesidad de evitar un vacío político a la vez Japón enfrenta grandes desafíos, incluidas las tarifas de los Estados Unidos y su impacto en la economía, el aumento de los precios, las reformas de políticas de arroz y la creciente tensión en la región.

Desde la adopción de la revisión de la pérdida de elecciones, que pidió ‘una revisión completa’ de la parte, las solicitudes de liderazgo temprano o la renuncia de Ishiba antes de los resultados del lunes requirieron ‘una revisión completa’, las solicitudes de voto de liderazgo temprano o la renuncia de Ishiba antes de los resultados del lunes.

Un conservador de peso pesado Taro Aso, conocido por su postura antiishiba, y un ministro y varios vicepresidentes en el gabinete de Ishiba han solicitado una votación temprana, lo que llevó a otros a hacer lo mismo.

El ex ministro de salud, Norihisa Tamura, le dijo a un programa de entrevistas de NHK el domingo temprano que la mejor manera de detener la división del partido y avanzar es que Ishiba `liquidar la disputa antes de la votación del lunes, instando a su renuncia.

El partido ya se ha distraído del trabajo necesario sobre las medidas económicas y en descubrir formas de obtener apoyo de la oposición en la próxima sesión parlamentaria, dijo Tamura.

Con Ishiba renunciando como líder del partido, se espera que el LDP establezca una fecha para su elección presidencial del partido, que probablemente se celebrará a principios de octubre.

Los posibles candidatos incluyen Koizumi, así como al ex ministro de seguridad económica ultra conservadora, Sanae Takaichi, el secretario jefe del gabinete Yoshimasa Hayashi, un moderado y el protegido del ex primer ministro Fumio Kishida.

Al carecer de una mayoría en ambas cámaras, el próximo líder del LDP tendrá que trabajar con la principal oposición Las partes para obtener facturas aprobadas, dicen los expertos, o enfrentan riesgos constantes de mociones de no confianza.

Los partidos de oposición, sin embargo, están demasiado astillados para formar una gran coalición para derrocar al gobierno.

En las últimas semanas, Ishiba hizo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reduzca las tarifas arancelas que la administración estadounidense impuso a Japón del 25 % al 15 %. Ishiba también dijo que ha tenido su principal negociador comercial, Ryosei Akazawa, entregó su carta a Trump, afirmando su deseo de trabajar con él para crear ‘la era dorada de la alianza Japón-Estados Unidos, invitando al líder estadounidense a visitar Japón.

El principal asistente de Ishiba, el secretario general del LDP, Hiroshi Moriyama, una figura clave que negoció con los principales líderes de la oposición para ayudar a lograr la legislación desde que el Primer Ministro asumió el cargo, también ha expresado su intención de renunciar el 2 de septiembre por la pérdida de elecciones, aunque Ishiba no le ha otorgado la renuncia. La partida de Moriyama habría dado un golpe al primer ministro.

